L’Équilibriste. Il leggings con le stelle…e non solo!

L’imprenditrice romana, infatti, propone una linea di abbigliamento in grado di coniugare comfort ed eleganza , per offrire alla donna di oggi un outfit versatile, seducente e femminile , ma al tempo stesso pratico e confortevole , adatto per ogni situazione della vita quotidiana.

L’Équilibriste parla alla donna contemporanea, madre e professionista, alla ricerca continua di un equilibrio sottile tra gli innumerevoli impegni della giornata: il lavoro, la scuola, la spesa, la palestra, l’estetista, costantemente in lotta contro il tempo.

Una donna che, nonostante tutto, desidera sempre essere bella e stilosa, senza poter spendere minuti preziosi davanti allo specchio.

Una collezione ricercata e multiforme, che spazia dalle tute, in velluto o in lycra, dal sapore easy-chic, sino ai vestiti, sexy e al contempo pratici, perfetti sia per il giorno che per la sera, passando attraverso il pezzo iconico per eccellenza: il leggings con le stelle.

Questo capo, in origine pensato esclusivamente per lo sport, grazie all’intuizione di Francesca, diventa la soluzione perfetta per ogni esigenza: facile da indossare, pratico da mettere in valigia, il leggings L’Équilibriste si illumina di stelle, glamour e grintose, acquistando un’inaspettata allure di moderna eleganza, per vestire colei che lo indossa in qualsiasi situazione, dal viaggio in aereo all’aperitivo con le amiche, sempre impeccabile e trendy.

Design ricercato e materiali di massimo pregio, tutti i capi della collezione, confezionati in laboratori artigianali, secondo i parametri dell’eccellenza Made in Italy, vestono con garbo la silhouette femminile, scivolando sul corpo come una piacevole carezza e facendo sentire bella e scintillante la donna dei nostri giorni, equilibrista del quotidiano.



Chi è Francesca Pacchia? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata a Roma. Mi sono laureata in scienze della comunicazione e mi sono occupata per molti anni dell’organizzazione di eventi. Ho tre figli di diciotto, tredici e otto anni…sono loro la mia “collezione” più bella!

Quando e com’è nato il brand L’Équilibriste? Come mai la scelta di questo nome?

L’Équilibriste è nato cinque anni fa. Il brand si rivolge a tutte le donne che si mantengono in equilibrio su un tacco dodici, cercando di svolgere al meglio i mille impegni che le travolgono nell’arco della giornata. Donne in equilibrio, quindi, tra il lavoro, la famiglia, i sensi di colpa, le amiche e l’amore. Mi piaceva l’idea del circo, che nel nostro immaginario rappresenta il sogno, la fiaba, quel mondo onirico che in fondo ci accomuna tutte, facendoci ritornare bambine. In questa vita siamo tutte “Équilibriste”, sotto un tendone a stelle e strisce, dove ognuna di noi sceglie il proprio ruolo, un po’ come un’acrobata, tra leoni feroci e lanciatori di coltelli.

Quali sono le cifre stilistico-distintive e i punti di forza delle vostre collezioni?

I nostri abiti sono facili da mettere in valigia, utilizziamo infatti tessuti che non si stropicciano e non hanno cerniere lampo né bottoni, proprio perché quello che manca di più alla donna di oggi è il tempo. Amiamo le donne e vogliamo che nei nostri abiti si sentano coccolate. Per questo i nostri sono tessuti elasticizzati, che disegnano ma non costringono. I materiali sono tutti scelti con cura, il design è studiato in ogni dettaglio, dedichiamo la stessa attenzione alla realizzazione sia dei leggings che degli abiti da sera. Per noi l’abbigliamento easy-casual ha la stessa importanza dell’abito per le grandi occasioni, perché una donna deve essere bella sempre, anche nel quotidiano. Vestiamo infatti le donne che vogliono essere eleganti senza rinunciare al comfort, lontane da cliché e vecchi stereotipi. Una donna è femminile anche in tuta o in leggings, purché siano quelli giusti!

Capo iconico del brand, appunto, il leggings, detto anche il leggings con le stelle. Cosa rappresenta per te questo indumento?

Il leggings con le stelle è stata un’intuizione che ha portato alla nascita del brand, cinque anni fa. Come mamma di tre figli, cercavo un capo che mi permettesse di essere comoda e bella al tempo stesso; viaggiavo molto e mi districavo tra lavoro, scuola, spesa …il primo esemplare, infatti, lo ho realizzato proprio per me. Tuttavia, ogni volta che lo indossavo, le altre donne mi fermavano per strada per sapere dove lo avessi comprato. A quel punto mi sono resa conto del potenziale pazzesco di questo capo “magico” ed ho così creato il primo laboratorio L’Équilibriste e, contestualmente, il primo e-commerce. Inizialmente le persone vedevano il mio leggings indossato da moltissime influencer e donne dello spettacolo, ma non conoscevano il marchio e non sapevano dove acquistarlo: questo lo ha reso ancora più desiderabile. In quella prima fase, non riuscivamo a produrre abbastanza per soddisfare la richiesta del mercato e, in breve tempo, il nostro è diventato il leggings per eccellenza, da avere a tutti i costi, quando ancora i leggings li producevano in pochissimi. Oggi invece è un prodotto offerto ed imitato da molti brand, ma il nostro continua ad essere il più richiesto. Rimane infatti il nostro prodotto più venduto, che continueremo a proporre sempre, anche se stiamo per lanciare un nuovo modello a cinque fili, super tecnico, per l’allenamento outdoor. Abbiamo da poco introdotto, inoltre, il nostro pantalone in pelle, l’evoluzione di lusso del leggings. Il nostro motto è: “Se tutti fanno qualcosa, l’importante è farla meglio!”. Noi siamo e saremo sempre il leggings con le stelle, per lo yoga ed il pilates, ma anche per le occasioni speciali.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e sostenibilità nell’ambito della vostra produzione?

Stiamo lavorando alla realizzazione di capi che siano il più naturali possibile, in quanto pensiamo che il fast-fashion diverta ma al tempo stesso “inquini”, nel vero senso della parola. Sosteniamo l’acquisto di qualità e proponiamo quindi capi unici che durino nel tempo. Anche nella moda dovremmo tornare a desiderare e sognare, “il tutto e subito” fa parte di una società che va troppo di corsa. Studiamo per mesi un prodotto prima di metterlo in commercio, proprio per renderlo duraturo, con tessuti che facciano la differenza e che non siano “usa e getta”, come spesso invece accade per prodotti similari ai nostri. L’Équilibriste è 100% Made in Italy, realizzato da professionisti italiani, in laboratori sartoriali che hanno il profumo e la magia di un tempo lontano. Salvaguardiamo in questo modo la nostra tradizione manifatturiera, simbolo di eccellenza in tutto il mondo. Molti infatti sono gli acquisti sul nostro sito che provengono d’Oltralpe.

Le più note influencer e trend setter hanno scelto di indossare le vostre creazioni. Ma, più in generale, a quale donna vi rivolgete?

La donna L’Équilibriste è una donna felice, che ha dei progetti, che siano una festa, un viaggio, un’opportunità…Una donna audace, con carattere, che ama osare, a partire dai look più semplici, e che si nota anche senza trucco ed in leggings, perché la sua luce emana dalla gioia e dall’entusiasmo per la vita. L’Équilibriste viene definito anche “travel brand”, in quanto i nostri capi sono perfetti per le donne in viaggio: in boutique riceviamo spesso clienti sorridenti per un’imminente partenza, che acquistano i nostri leggings per il viaggio, la tuta in lycra per visitare la città, l’abito Liz per una cena romantica, il beachwear per le giornate in spiaggia. L’Équilibriste permette alle donne di avere nel proprio guardaroba l’outfit perfetto per un’occasione speciale, anche nel quotidiano, che sia il cinema con un’amica o una serata di gala.

Chi è Francesca nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Sono una mamma e una moglie, prima ancora che la founder di un brand. Amo i momenti in famiglia, che mi danno la carica per affrontare il mio lavoro. Sono sposata da vent’anni e il mio primo figlio è nato subito dopo la laurea. L’ispirazione per i miei capi proviene spesso dalla mia quotidianità. Adoro il mare e sono appassionata di nautica. Amo viaggiare, cucinare e ricevere. La mia era una famiglia semplice, che pur non mi ha mai fatto mancare nulla. Ho vissuto in un mondo dove tutti possono fare tutto e realizzare i propri sogni con passione e devozione. Sono cresciuta in una casa in cui a tavola contavano le persone e non la qualità delle porcellane. Da questi valori credo di aver ereditato il meglio. Appassionata comunque di cose belle, amo il design, la buona cucina e la mise en place, ma ciò che mi rende davvero felice è poter condividere tutto questo con le persone che amo. Orgogliosamente italiana, credo che la cultura classica abbia contribuito ad infondere in noi un gusto innato per il bello, in tutte le sue sfaccettature.

Progetti e sogni per il futuro?

Abbiamo da poco aperto la nostra prima boutique monomarca a Roma, in via dei Prefetti 25; presto a Milano aprirà la prossima. Abbiamo parallelamente avviato un primo progetto di franchinsing…il mio sogno è di vedere stelline e ballerine in equilibrio in tutto il mondo!