Afiorleggero. Creazioni sofisticate e preziose come i petali di un fiore!

Maglioni e gilet in mohair

morbidi pom-pom

scrunchies

ricami a mano

secchielli e pochette in raso

immancabili cerchietti

impreziositi da, soffici, cappelli a falda larga personalizzati con, abiti in seta che accarezzano la silhouette,abbelliti da cascate di impalpabili piume…e, soprattutto, gli

In

velluto

lana

cotone organico

seta

ricami e applicazioni

colori: vivaci e briosi

nuance con l’umore

, in, ine in, lisci o a treccia, personalizzabili secondo il gusto di colei che li indossa, attraversomai banali, cucite a mano con ago e filo, a richiamare gli elementi di una natura generosa e splendente. Protagonisti i, ma anche tenui e sfumati, adatti per ogni tipo di outfit ed occasione, in perfettadella giornata.

Quando e come è nato il brand Afiorleggero? Come mai la scelta di questo nome?

Afiorleggero è un progetto nato due anni fa ed in continua trasformazione: un insieme di creazioni che prendono vita da un’anima fantasiosa e colorata. Il suo nome non è casuale. L’amore per i fiori, infatti, è sempre stato motivo di grande ispirazione. Ecco perché su ogni pezzo ricorre un fiore, sulle t-shirt ricamate, sui cerchietti, sui cappelli e persino nel logo.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle creazioni Afiorleggero?

L’obiettivo è quello di regalare ad ogni creazione quel tocco in più che fa la differenza, nei piccoli dettagli, nelle stoffe, negli intrecci, ma soprattutto nella lavorazione a mano che rende ogni cosa unica e originale.

Quali sono i capi/accessori di punta della vostra collezione? Quale sarà il pezzo irrinunciabile per questo autunno-inverno 2023?

Nella collezione FW23 i cerchietti sono in assoluto il prodotto di punta. Sono delle vere e proprie opere d’arte, pezzi unici realizzati esclusivamente a mano, secondo la tradizione artigiana. Ognuno di essi ha la sua storia, mai uno è uguale all’altro.

Pezzi unici e irrinunciabili, quindi. Qual è il punto di forza della produzione Afiorleggero?

Mai come in questo periodo la differenza la fa proprio l’unicità del prodotto, che deriva dalla cosiddetta personalizzazione. Questo è da sempre il punto di forza di Afiorleggero. Ogni ricamo, ogni cerchietto, ogni cappello ed ogni borsa vengono custumizzati e creati sulla base delle richieste e delle esigenze specifiche di ogni singola cliente…per diventare l’accessorio preferito nel guardaroba di ogni donna!

A quale donna vi rivolgete?

Parliamo alla donna di oggi, dinamica e audace, solare ed intraprendente, ma anche romantica e sofisticata, che ama esaltare con garbo la propria genuina femminilità… grazie ai nostri preziosi dettagli di stile!

Progetti e sogni per il futuro del brand?

Ogni giorno il progetto cresce con nuove idee e nuove proposte. È un brand in continua evoluzione, che non vuole smettere di vivere una bellissima favola, trasmettendo emozioni a tutte le donne che ogni giorno scelgono le nostre creazioni per sentirsi più belle! Il sogno di Afiorleggero è di continuare a migliorarsi per portare sempre la propria passione e creatività in ogni casa.