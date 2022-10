Nicole Milano. Abiti da sposa dal fascino raffinato al passo con i trend moda

A soli

ventisei anni,

abito sofisticato ed elegante

giovane designer

romanticismo dei dettagli

l’innato garbo dello stile italiano

Nicole si è affermata come punto di riferimento per le giovani spose che, nel giorno del fatidico sì, desiderino indossare unma, al tempo stesso, al passo con i trend del mondo fashion. Lo sguardo contemporaneo dellasi riflette nelle collezioni del brand: ile le linee più raffinate incontrano l’innovazione e il gusto delle nuove generazioni, mantenendo intatto

Cresciuta negli atelier della

haute couture da cerimonia

Nicole

preziosa eredità di famiglia

nuovo linguaggio della moda sposa

– la madre, Alessandra Rinaudo, e il padre, Carlo Cavallo, hanno fondato l’azienda Nicole Fashion Group nel 1996 –,ha reinterpretato la, dando voce ad un, capace di coniugare la tradizione sartoriale con dettagli glamour di ultima tendenza.

Le collezioni

Nicole Milano,

pura femminilità

sogno di ogni donna

modelli a sirena

abiti principeschi

all’insegna della, sono in grado di realizzare il, grazie ad un’ampia offerta che spazia dai, che accarezzano la silhouette, agli, dai volumi più importanti.

Creazioni realizzate una ad una con

maestria artigianale

tulle, mikado, chiffon o crêpe

pizzo chantilly

applicazioni gioiello

risplendere la sposa

e massima attenzione al dettaglio, in, quindi impreziosite da lavorazioni in, ricami a trama floreale,, paillettes luminose, per fardi una luce preziosa e moderna, esaltando gli aspetti unici e profondi della sua personalità, come nella più bella delle favole: la vita.





Chi è Nicole Cavallo? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Mi sono laureata in marketing e comunicazione all'università Bocconi di Milano e sono molto felice del mio percorso di studi. Penso che un background in ambito economico sia molto importante anche per le professioni creative come la mia, in cui è comunque essenziale avere una conoscenza trasversale e completa di tutti i processi.

La tua può essere definita come una storia di famiglia. Quanto ha influito la carriera dei tuoi genitori sulle tue scelte personali e sulla tua vita professionale? Cosa hai imparato dalla loro esperienza di successo nell’industria matrimoniale?

Sono cresciuta tra gli abiti da sposa e devo molto ai miei genitori che mi hanno guidato, in particolar modo durante il primo periodo in azienda. Da mio padre ho appreso l'importanza delle strategie e alcuni aspetti significativi del marketing e del business in questo settore. Mia madre è un grande esempio di creatività, ammiro molto il suo gusto e la sua visione sempre innovativa. Lei mi ha trasferito l'importanza della sartorialità, ma soprattutto mi ha insegnato a pensare sempre in prospettiva, immaginando la sposa che indosserà l'abito: ciascun design deve mettere in luce la parte migliore di ogni donna, facendola sentire unica, rispettandone la vera essenza.

Quali sono le cifre stilistiche delle collezioni Nicole Milano? Come riesci a conciliare tradizione e innovazione?

Abbiamo arricchito gli abiti della nuova collezione attraverso contrasti di tessuti, pizzi e drappeggi di tulle, che valorizzano il ricamo come mai prima d’ora, perché in fondo in ogni sposa è forte il desiderio di indossare un abito romantico e femminile. Abbiamo anche aggiunto fiori colorati e glitter-tulle neri, corpini molto sensuali con stecche rigide e dettagli staccabili, per trasformare il look durante la giornata. Attraverso i social media riesco ad avere una stretta connessione con le spose: sono loro stesse a raccontarmi il proprio abito dei sogni… è dall’incontro tra i loro desideri e la ricerca dei nostri uffici stile che nascono le nuove collezioni, un connubio perfetto tra la tradizione dell’abito bianco e l’innovazione che le spose cercano oggi.

Quali sono i nuovi trend della sposa 2023? Cosa consigli alle spose che il prossimo anno coroneranno il proprio sogno?

Sicuramente tra i trend più interessanti della nuova stagione vediamo scollature rivisitate in una chiave ancora più sensuale e romantica: gli scolli a cuore diventano più profondi, gli scolli omerali accentuano la femminilità con pizzi 3d e trasparenze… Grande importanza anche alle schiene, che tornano protagoniste con scollature ed effetti tattoo sensuali e maxi fiocchi.

Non ancora trentenne, sei diventata il punto di riferimento per le giovani spose, complice anche il tuo ruolo di wedding influencer sui social media e la tua partecipazione in questa veste ad un noto programma tv. Cosa vogliono le spose di oggi? Quali modelli proponi per la sposa millennial?

Sono sempre molto sincera e suoi social racconto la mia vita senza filtri. Penso che il rapporto di fiducia e trasparenza che ho saputo instaurare con le mie followers si basi proprio sul non imporre modelli, ma spronare ogni ragazza ad essere fedele a se stessa, anche (e soprattutto!) nel giorno del suo matrimonio. Lo ribadisco sempre: l’abito da sposa è lo specchio dell’anima e, in quel giorno così importante, non bisogna cercare di sembrare qualcun’altra. Chiunque tu sia, c’è un vestito che ti rappresenta e che ti farà apparire come la migliore versione di te stessa!





Lo scorso 27 agosto Federica Pellegrini, in occasione del suo attesissimo matrimonio con Matteo Giunta, ha indossato un tuo splendido abito. Ci racconteresti questa esperienza?

Per me è stata un’esperienza indimenticabile. Ho sempre stimato moltissimo Federica per la forza e la determinazione che dimostra…conoscerla di persona è stata una conferma, come donna e come professionista. Il suo abito da sposa è piaciuto tantissimo e sono davvero orgogliosa del team di Nicole Milano che ha lavorato affinché tutto fosse perfetto.

A quale tipo di donna si rivolgono le tue collezioni sposa?

Le collezioni di Nicole Milano si rivolgono a tutte le donne del mondo, che sia una sposa romantica, amante delle gonne voluminose e degli strascichi regali oppure una sposa dai gusti più minimal o ancora una sposa moderna e non convenzionale. Nelle collezioni 2023, come dicevo prima, per esempio, abbiamo inserito pizzi e glitter-tulle neri per la sposa che sogna qualcosa di diverso dal tradizionale abito bianco…e così abbiamo infranto un altro tabù!

Hai mai pensato a quale abito vorresti indossare nel giorno del fatidico “sì”?

Posso affermare con sicurezza una sola cosa: la designer sarà mia mamma, Alessandra Rinaudo!