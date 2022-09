Lucas Giordani. Il fashion designer visionario tra tradizione e innovazione

Il curioso spirito di osservazione del

designer e fondatore Lucas Giordani

codice stilistico moderno

imprime ad ogni creazione une a tratti futuristico, in grado addirittura di anticipare i veloci cambiamenti della società contemporanea.

Le

linee sofisticate e graffianti

Made in Italy

, le geometrie perfette e i colori decisi, pensati per la donna di oggi, audace ed intraprendente, si fondono con la sapiente tradizione manifatturiera del, offrendo sul mercato un prodotto di qualità artigianale ad un prezzo democraticamente accessibile.





Chi è Lucas Giordani? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nato in una famiglia di pellettieri. L’azienda Giordani si basa su solidi valori fondanti come la passione, l'innovazione, la creatività e la qualità dei prodotti. Non ho mai studiato moda, credo di essere uno dei pochi a non aver frequentato un’accademia prima di creare il proprio brand; tutto ciò che ho appreso proviene dall'esperienza lavorativa nella pelletteria di famiglia. Lì, infatti, ho maturato le mie competenze nella creazione di borse e pochette. Nel 2015 ho avuto l'idea di realizzare la mia prima linea di borse uomo, utilizzando la firma Lucas Giordani. Nel 2020, però, con l'arrivo della pandemia, abbiamo dovuto affrontare un anno buio per il commercio all'ingrosso. Durante quell'anno d'inattività son cambiate molte cose: l'azienda ha scelto di reinventarsi creando calzature e borse da donna, in contemporanea è sato anche sviluppato un sito e-commerce. Il brand ha quindi subito un cambiamento radicale, inaugurando un’epoca di rinascita, che lo ha portato a rivolgersi ad un pubblico del tutto nuovo. Oggi offriamo abbigliamento, calzature, borse e accessori a 360 gradi: maglieria, gonne, tailleur, stivali, sneakers, borse…per soddisfare ogni esigenza del guardaroba femminile.

La passione per la moda da dove deriva?

La mia passione per la moda non ha un’unica origine. La moda per me è fonte costante di emozione, in tutte le sue varie fasi: la continua ricerca di idee, creare e inventare, pensare e immaginare un prodotto per poi vederlo realizzato, l'uscita di una nuova collezione, le reazioni delle clienti dopo un acquisto, la voglia di superarsi stagione dopo stagione...è proprio da tutto questo che nasce e si rafforza la mia passione.

Quando e com’è nato il brand che porta il tuo nome? Quanto ha inciso la tua storia di famiglia nel mondo della pelletteria sul tuo progetto personale?

La mia famiglia ha inciso molto. Mi ha infatti tramandato tutti i procedimenti lavorativi nell'ambito della pelletteria. Per me è stato un solido punto di partenza per arrivare ad abbracciare nuovi rami del settore e apprendere tante nuove tecniche. All'età di 24 anni ho scelto di lavorare in proprio e di staccarmi dall’azienda di famiglia, avviando la mia produzione personale. Inizialmente mi sono scontrato con il parere contrario di mio padre: lasciare una realtà sicura, assumendo sulle mie spalle un nuovo rischio imprenditoriale, per lui rappresentava un salto nel buio inconcepibile. Tuttavia, con la mia costanza e con l'arrivo dei primi risultati, ha riconosciuto nel mio progetto un potenziale di crescita e ha iniziato a sostenermi. Ricevere il suo appoggio mi ha aiutato molto sotto l'aspetto personale. Oggi, il suo ricordo e il pensiero che mi stia guardando, infondono in me la forza e la determinazione a crescere e migliorarmi, ponendomi sempre nuovi sfidanti obiettivi.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle tue collezioni?

Ogni collezione porta con sé nuovi materiali e nuove forme. Ricerca, esplorazione e sperimentazione sono il tratto caratteristico fondamentale delle mie creazioni. Desidero infatti realizzare ogni volta qualcosa di nuovo, restando però sempre fedele al Dna del brand. Gli articoli firmati Giordani si distinguono facilmente per il logo piramidale rovesciato, ma anche per le loro geometrie, i colori e il design mai troppo banali: sempre al passo con i trend senza perdere però il nostro autentico stile fondante.

Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della tua produzione?

Penso che essere nato in Italia sia una grande fortuna. Molto spesso non ci accorgiamo del valore di ciò che abbiamo in casa, ma guardiamo soltanto fuori dalla finestra… Il Made in Italy è riconosciuto in tutto il mondo come sinonimo di qualità. Un inestimabile punto di forza del brand Lucas Giordani nel mercato dell'export è proprio questo valore di eccellenza.

A quale figura femminile ti rivolgi?

L’inclusività è alla base del progetto; per questo le mie creazioni non si rivolgono a una singola figura femminile, ma alla maggior parte delle donne. Non seguiamo mai una linea troppo statica, ci divertiamo creando articoli diversi tra loro, eleganti ma anche casual, glamour e confortevoli. Quando realizziamo un prodotto pensiamo alle donne che vogliono sentirsi sicure di sé e a proprio agio, esprimendo loro sesse e la propria personalità attraverso la scelta dell’outfit.

Chi è Lucas nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Dedico molto tempo al lavoro, ma cerco di trovare il giusto equilibrio per godere appieno dei miei spazi di libertà, che dedico alla famiglia, allo sport e agli amici. Amo viaggiare, visitare il mondo e conoscere nuove persone: questo per me è fonte di nuove idee ed ispirazioni. Sono una persona curiosa, leggo molto e sono continuamente alla ricerca di nuovi studi e corsi formativi, per crescere e migliorarmi.

Cosa sogni per il futuro del tuo brand?

Lucas Giordani fa parte del mondo della moda donna da poco tempo, ma abbiamo già ottenuto delle buone risposte e ottimi risultati per poter pianificare il futuro. L’obiettivo è quello di far conoscere il brand ed essere presenti in tutti i paesi. Considerando l’importanza dell’e-commerce come canale distributivo, stiamo lavorando molto in merito all'assistenza clienti per fornire un servizio di massima efficienza e far sì che ci sia un’assistenza h24 in tutte le lingue; abbiamo inoltre da poco creato un'app per poter migliorare la customer experience. Il traguardo è quello di diventare una colonna portante del settore di questo mondo e lavoriamo ogni giorno con costanza e determinazione per far sì che questo accada.