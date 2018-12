Cristalli preziosi e stampe briose: ecco la borsa del buonumore! Ufficio stampa 1 di 17 Ufficio stampa 2 di 17 Ufficio stampa 3 di 17 Ufficio stampa 4 di 17 Ufficio stampa 5 di 17 Ufficio stampa 6 di 17 Ufficio stampa 7 di 17 Ufficio stampa 8 di 17 Ufficio stampa 9 di 17 Ufficio stampa 10 di 17 Ufficio stampa 11 di 17 Ufficio stampa 12 di 17 Ufficio stampa 13 di 17 Ufficio stampa 14 di 17 Ufficio stampa 15 di 17 Ufficio stampa 16 di 17 Ufficio stampa 17 di 17 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Tra una parete e l’altra, c’è il tempo per fondare Vera Givèl, un brand di clucth gioiello dipinte a mano, pezzi unici venduti in boutique e in prestigiose gallerie d’arte, a Porto Cervo e a Montecarlo. Veronica realizza e commercializza spiritose art bag in seta tecnica ed ecopelle vegan, dagli interni in soffice velluto. Si dedica a collaborazioni con importanti brand della moda: l’ultima con AnnaRita N, per la quale firma una giocosa e raffinata stampa di macro pois e bocche leziose, segno distintivo della Luxury Collection FW18/19.



Per la prossima primavera-estate la designer sarda ci conduce alla scoperta di un giardino incantato, dove le borse della Jewel Garden Print Collection sono impreziosite da spille barocche e farfalle magiche, in una vibrante palette di colori rinascimentali. Ogni pezzo è esclusivo e ricco di dettagli ricercati. Pochette gioiello rivestite di seta pregiata e delicatamente dipinte a mano; clutch in ottone, che rievocano i cofanetti delle nostre nonne, con stampe originali della stilista, riprodotte su pellame di primissima scelta; bustine compatte in materiale soft touch, arricchite da spiritose illustrazioni; bouquet bag sfavillanti…una collezione pop&chic, autentica infusione di joie de vivre e sense of humor. L’icona femminile a cui Vera Givèl si rivolge è infatti una donna cosmopolita, sensuale, elegante, versatile e solare, che vive la propria vita felice, giocando ad interperare la moda con un tocco di irriverente follia.



Chi è Veronica e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Laurea in psicologia, tirocinio e tesi in psicologia dei consumi, un debole inguaribile per la moda, l'arte e "il bello", passione per il disegno e il cinema retrò, immersione nei mercatini vintage quando vivevo a Londra, mentre lavoravo nel campo della pubblicità.



Quando è come è nato il brand Vera Givèl? Cosa significa? Come mai hai scelto di non usare il tuo vero nome per firmare le tue collezioni?

Ho iniziato a dipingere i primi monili d’epoca quando vivevo in Inghilterra: passatempi "antipioggia" coloratissimi, per i quali mi ispiravo ai piccoli tesori scovati dai rigattieri...è così che è nato il mio progetto, insieme alle prime esperienze di decorazione d'interni, in un primo momento come sogno e poi, dal 2015, come brand. Il nome è per metà l’abbreviazione di Veronica e, per l’altra metà, la rielaborazione per assonanza della parola inglese “jewel”, gioiello.



Artista, illustratrice, designer. Perché hai deciso di trasporre la tua esuberante creatività nel mondo della moda?

Amo il concetto di Arte à Porter. In passato mi sono dedicata alla pittura su seta e tessuti naturali: ho creato le mie prime bluse e piccole pochette cucendo tra loro i miei disegni in modo che potessero essere indossati. Ho quindi pensato di allargare il mio orizzonte realizzando una vera e propria linea di "accessori del buonumore" da portare con sé ogni giorno.



Come mai proprio le borse? Che cosa rappresenta per te questo accessorio?

La borsa è sicuramente un accessorio molto importante nel guardaroba di ogni donna, che portando con sé anche un forte significato simbolico. Racconta di noi e del nostro carattere e ci accompagna nella vita di tutti i giorni, custodendo tutti quegli accessori per noi irrinunciabili. Amo definirla uno scrigno segreto della nostra personalità e ho concepito le mie creazioni come piccoli cofanetti di tesori preziosi, ispirati alle scatole portagioielli vintage della nonna, decorate all'esterno con dipinti e pietre ricamate, e un interno “velvet touch”, impreziosito da sete e velluti pregiati.