Con il beachwear di lusso l’estate è sempre dentro di noi

Un viaggio sensoriale, un invito a varcare le nuove frontiere del beachwear e a vivere il mare come esperienza assoluta, deliziosamente glam, dall’alba al tramonto, dal lounging al clubbing, in equilibrio tra romanticismo e provocazione, raffinatezza e sensualità, con un tocco di intrigante ironia, un velo di irriverenza e un pizzico di follia.

È così che i costumi Amorissimo scaldano le gelide giornate invernali ormai alle porte, conducendo la nostra fantasia verso assolate spiagge esotiche, cullati dalle onde del mare e accarezzati da una calda brezza di vitalità. Perché l’estate è un mood che deve vivere dentro di noi, oltre il confine atmosferico delle stagioni!



Barbara e Marta, due generazioni a confronto, sono le designer del brand beachwear Amorissimo. Qual è la forza di lavorare insieme ad un unico progetto?

Il nostro è un rapporto speciale: non siamo proprio mamma e figlia, ma matrigna e figliastra, un connubio che può sembrare piuttosto insolito in apparenza. In realtà, oltre al profondo affetto che ci lega nella vita privata, tra noi c’è grande sintonia dal punto di vista professionale. Sicuramente proveniamo da mondi diversi e apparteniamo a due generazioni molto distanti in termini di età, cultura e interessi, ma per quanto riguarda Amorissimo, il nostro progetto comune, condividiamo identiche prospettive e aspirazioni. Questo gap generazionale non rappresenta una barriera né tantomeno un limite, è al contrario un valore aggiunto e un booster. I nostri differenti gusti, esperienze e sensibilità, riescono a fondersi per dare vita ad un mix stilistico sorprendente e originale, il cui tratto distintivo è il gioco dei contrasti armonici. In fondo la nostra forza risiede proprio nelle nostre diversità.



Quando e com’è nato il marchio Amorissimo? Come mai questo nome?

Amorissimo è nato una mattina d’estate di 4 anni fa, mentre passeggiavamo in spiaggia con Mario, l’ideatore del progetto e fondatore del brand. Quel giorno lui ebbe un’intuizione che prendeva spunto dall’amore immenso delle sue donne (sua moglie e le sue figlie) per i bikini e per il “Mondo Mare”. Decise di lanciarci una sfida che abbiamo accolto subito con entusiasmo: fare irruzione nel mondo del beachwear, aggiungendo colore, ironia, un tocco di follia e un velo di irriverenza. Da lì alla scelta del nome Amorissimo il passo è stato breve: doveva esaltare il carattere pieno, deciso, esplosivo del brand, traducendosi in un inno assoluto alla gioia, all’ottimismo, alla bellezza. Guardando poi al futuro del marchio e alla sua internazionalizzazione, volevamo trovare una parola che i nostri clienti stranieri potessero pronunciare non solo con facilità, ma anche con enfasi, un nome che potesse racchiudere l’anima Italiana nella sua accezione più bella. Ci siamo chiesti quali fossero i termini che gli stranieri amano pronunciare quando visitano il nostro Paese: l’immagine che ci è subito venuta in mente è stata quella di un americano, di un tedesco, di uno spagnolo...che utilizzano con slancio superlativi come: “buonisssssimo”, “bellisssssimo”, “bravisssssimo”… In fondo la nostra è una storia d’amore, un amore grande, grandissimo, ed è bello sognare che un giorno tutti possano riconoscerlo chiamandolo per nome.



Da dove deriva la vostra passione per la moda? Possiamo parlare, in qualche modo, di una “storia di famiglia”?

Amorissimo è al 100% una storia di famiglia. Non siamo delle fashion addict, ma l’universo moda di per sé ci affascina, influenzando indubbiamente i nostri gusti e le nostre scelte. Marta ha studiato presso l’Istituto Marangoni e Barbara ha lavorato molti anni come ricercatrice psicologa per brand della moda e del lusso. Tuttavia il vero tarlo di famiglia si chiama “Summer & Sun Fashion” e deriva da un amore profondo per il mare e per tutto ciò che ruota attorno al concetto di estate, intesa anche semplicemente come mood. Non è un caso infatti che il claim di Amorissimo sia proprio “L’estate dentro”.



Perché i costumi?

La passione per il beachwear è decisamente nel DNA di famiglia. Entrambe collezioniamo bikini sin dall’adolescenza e li conserviamo gelosamente nei nostri cassetti estivi, come delle vere e proprie icone vintage. Quando abbiamo raccolto la sfida di Mario, il primo esercizio è stato quello di riunire i nostri costumi preferiti e di trovare per ognuno di essi il tratto unico, quel segno distintivo che ci aveva fatte innamorare. Con tutti i pezzi del puzzle a disposizione abbiamo costruito il nostro bikini ideale, dal punto di vista stilistico, materico, ma anche psicologico: in fondo una donna non sceglie un costume soltanto perché le piace, ma soprattutto per come la fa sentire…quando le nostre clienti ci confidano che indossando Amorissimo si sentono più belle, per noi è una piccola grande vittoria!