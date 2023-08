Workout: come allenarsi con il kettlebell, la "palla di cannone"

Il kettlebell è, sostanzialmente, una palla di cannone con un manico. Rappresenta l'evoluzione della ghiria che gli antichi greci usavano per allenarsi, funzionale per qualsiasi esercizio . La forma in cui si presenta oggi risale al 1700, quando era usato come strumento per gli spettacoli circensi.



Utile per il workout, in ghisa, è considerato una sorta di anello di congiunzione tra la ginnastica e la sala pesi e costituisce una base dell'allenamento per ogni disciplina. Nell'Est europeo, in particolare in Russia, fa da sempre parte dell'educazione fisica nelle scuole e nelle forze armate rappresenta un punto fermo anche nella preparazione dei corpi speciali.



Come ogni attrezzo, se usato in modo scorretto, può rivelarsi dannoso. Ragione per cui è fondamentale affidarsi ad un istruttore certificato, che sappia insegnare ognuno dei sei esercizi: lo swing, il clean, il press, lo snatch, il get up e lo squat. La loro corretta esecuzione prepara tutto il corpo ad essere forte, tonico ed efficiente anche a livello cardiovascolare.