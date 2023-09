Tumore al seno, laboratori di bellezza gratuiti per le donne

In occasione della Milano Beauty Week, torna il progetto di raccolta fondi a favore de “La forza e il sorriso Onlus”. Come partecipare

Torna quest'anno - in occasione della Milano Beauty Week - "Beauty Gives Back 2023", progetto di raccolta fondi a favore de “La forza e il sorriso Onlus”, sostenuta anche quest’anno da Yves Rocher.



La Onlus è patrocinata da Cosmetica Italia, Associazione nazionale imprese cosmetiche, che organizza su tutto il territorio nazionale laboratori di bellezza gratuiti dedicati alle donne che affrontano il cancro, per regalare loro momenti di autostima, spensieratezza, bellezza, femminilità e condivisione. A fronte di una donazione consigliata, tutti i visitatori, da sabato 30 settembre a domenica primo ottobre, negli spazi aperti liberamente al pubblico di Palazzo Castiglioni (al civico 47 di corso Venezia), potranno scegliere prodotti cosmetici offerti dalle aziende sostenitrici de “La forza e il sorriso Onlus” e aderenti all’iniziativa. I proventi saranno utilizzati per estendere in maniera più capillare in tutta Italia i laboratori di bellezza gratuiti organizzati a favore delle donne in trattamento oncologico.



Per questa importante iniziativa, Yves Rocher, brand bretone nato nel 1959 e fondatore della Cosmétique Végétale® che promuove una bellezza naturale, inclusiva e sostenibile, sarà nuovamente presente per mettere a disposizione la propria expertise nel campo della skincare e dell’haircare, con una selezione di prodotti dedicati al mondo della detergenza e con alcune novità lanciate proprio quest’anno.



Il brand rafforza la sua mission e il suo impegno costante verso la natura e la società. Yves Rocher Italia, Società Benefit dal 2021, è fortemente allineata con gli obiettivi del Gruppo, cui contribuisce in maniera significativa contraddistinguendosi per impegni sfidanti in ambito sostenibile, sociale e solidale. Notevoli, infatti, sono le iniziative portate avanti negli anni attraverso gesti solidali che coinvolgono i dipendenti della sede e diverse associazioni ed onlus.



