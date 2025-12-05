Stile e creatività, Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone

Al primo piano, Sebastian Professional inaugura un beauty bar temporaneo, un luogo di incontro in cui acquistare prodotti con un packaging natalizio personalizzato con box brandizzate e nastri a scelta, e partecipare all’operazione “Spray & Win”, che permette di ricevere omaggi come campioni gratuiti, mini-size e voucher per un trattamento Dark Oil nei saloni partner di Roma. "Questo progetto rappresenta un momento chiave per Sebastian Professional - ha spiegato Antonella Chiariello, Country Manager e Amministratore Delegato di Wella Italia -: un’esperienza immersiva, che racconta la nostra identità artistica, inclusiva e profondamente legata al mondo professionale. Portare il nostro linguaggio creativo nel cuore di Roma, in un luogo iconico come Rinascente Roma Via del Tritone, significa celebrare la libertà espressiva dell’hairstyling e condividere con tutti l’avanguardia che da sempre ci contraddistingue".