Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Lifestyle
Beauty
UN PROGETTO SENZA PRECEDENTI

Stile e creatività, Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone

Un take over esclusivo nel periodo natalizio mette in scena l’identità artistica e visionaria del brand

05 Dic 2025 - 15:36
Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone © Ufficio stampa

Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone © Ufficio stampa

Un'esperienza immersiva. Un vero e proprio take over che porta nel cuore di Roma l'essenza di un brand che da oltre cinquant'anni supera i confini della creatività e ispira l'espressione di sé attraverso l'innovazione nei prodotti e nei servizi professionali. Fino al 2 gennaio prossimo, Rinascente Roma Via del Tritone indosserà completamente lo stile audace di Sebastian Professional con un'iniziativa all'insegna dell'essenza più autentica del brand, tra avanguardia, inclusività e arte dell’hairstyling. 

Un progetto senza precedenti

 Per oltre un mese, lo store romano indossa completamente lo stile audace del marchio fondato a Los Angeles nel 1972. Il concept nasce dall’essenza stessa di Sebastian Professional: un brand professionale e performante, ma al tempo stesso inclusivo e aperto alla diversità. Una visione che unisce avanguardia e creatività, trasformando ogni acconciatura in un vero gesto artistico. Il racconto inizia dalla facciata di Rinascente Roma, animata da una spettacolare proiezione che raffigura un grande albero reinterpretato in stile Sebastian. Si sviluppa poi nelle sette vetrine, alcune delle quali ricreano un set professionale da hairstylist con trunk, sedie da regista e strumenti del mestiere, che ricordano l’imprescindibile anima professionale del brand mentre altre celebrano le linee più iconiche dei prodotti "eroi": No.Breaker, Dark Oil e Penetraitt, ciascuno protagonista del proprio spazio.  

Tutta la magia del Natale

 L’atmosfera natalizia prende vita attraverso pacchi argentati, nastri personalizzati e un logo tridimensionale illuminato, mentre un’installazione del celebre hairspray Shaper dà forma a un albero di Natale inaspettato, trasformando l’esperienza in un percorso immersivo tra luce, stile e creatività. Il racconto prosegue all’interno, con la brandizzazione delle scale mobili e del cavedio attraverso video e grafiche, fino a culminare in un imponente gift pack lungo sei metri, sospeso al centro del cavedio e concepito come installazione simbolica dell’intero takeover. 

Un beauty bar esclusivo: shopping, gift pack e “Spray & Win”

 Al primo piano, Sebastian Professional inaugura un beauty bar temporaneo, un luogo di incontro in cui acquistare prodotti con un packaging natalizio personalizzato con box brandizzate e nastri a scelta, e partecipare all’operazione “Spray & Win”, che permette di ricevere omaggi come campioni gratuiti, mini-size e voucher per un trattamento Dark Oil nei saloni partner di Roma. "Questo progetto rappresenta un momento chiave per Sebastian Professional - ha spiegato Antonella Chiariello, Country Manager e Amministratore Delegato di Wella Italia -: un’esperienza immersiva, che racconta la nostra identità artistica, inclusiva e profondamente legata al mondo professionale. Portare il nostro linguaggio creativo nel cuore di Roma, in un luogo iconico come Rinascente Roma Via del Tritone, significa celebrare la libertà espressiva dell’hairstyling e condividere con tutti l’avanguardia che da sempre ci contraddistingue". 

Stile e creatività, Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone

1 di 10
© Ufficio stampa | Stile e creatività, Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone
© Ufficio stampa | Stile e creatività, Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone
© Ufficio stampa | Stile e creatività, Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone

© Ufficio stampa | Stile e creatività, Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone

© Ufficio stampa | Stile e creatività, Sebastian Professional trasforma Rinascente Roma Via del Tritone

Leggi anche
"Together We Celebrate", Bulgari celebra il Natale a Milano - Il mega albero di Natale nel giardino del Bulgari Hotel

Tutta la magia del Natale da ammirare in anteprima a Milano

stile
rinascente
roma

Sullo stesso tema