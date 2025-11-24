Sneakers autunno inverno 2025: dove trovare le capsule del momento

Un evento “one night only” per celebrare un nuovo store a Milano in cui trovare anche collezioni frutto di collaborazioni esclusive
I modelli della capsule Autry x Maison Mihara Yasuhiro General Scale. e il nuovo flagship store di Milano di Autry © Ufficio stampa
Un tempio per gli amanti delle sneakers e non solo. La Milano Music Week appena conclusa ha visto anche uno spettacolare evento “one night only” che si è tenuto nel cuore della città, a due passi dal Duomo. Il brand di calzature Autry ha celebrato, infatti, l’apertura del nuovo flagship store in piazza San Babila con un appuntamento speciale, Autry Box.
Il flagship store milanese di Autry è espressione dell’energia cosmopolita del brand, della sua vivacità culturale, del legame indissolubile con lo sport e lo stile, del dialogo costante con la sua community. “Milano incarna lo spirito di design e creatività che definisce il Dna di Autry – ha spiegato Roberta Benaglia, Ceo di Style Capital ed Executive Chairwoman di Autry –. In qualità di partner della Milano Music Week, il nostro evento one night only ha celebrato l’energia della città, il nostro nuovo flagship store e il ritmo che ci unisce alla nostra community attraverso emozione, cultura e stile, in piena coerenza con i valori del brand, fondati su creatività e senso di appartenenza”.
Ispirato al prodotto di Jim Autry, lo specialista di calzature che negli anni ‘80 progettò una scarpa da tennis con il proprio nome, Autry collabora spesso con artisti internazionali. Negli ultimi mesi ha lanciato, infatti, due capsule in collaborazione rispettivamente con Maison Kitsuné e Maison Mihara Yasuhiro, disponibili negli store del brand, dei rispettivi partner, online e presso selezionati rivenditori internazionali.
Frutto di un lavoro co-creativo, l'edizione limitata Autry x Maison Kitsuné FW25 rappresenta un dialogo tra l’eredità sportiva del marchio di calzature e l’essenzialità del guardaroba moderno secondo Kitsuné. Le iconiche sneakers Autry Medalist, le cui linee minimal e sportive ispirate allo stile americano degli anni ‘80 incontrano la sofisticata sobrietà della moda parigina contemporanea, si rinnovano in due esclusive varianti cromatiche - french navy e rosso -, che fondono l’estetica varsity con un tocco raffinato. Dettagli sportivi, tonalità vintage e un logo combinato restituiscono uno spirito rétro rendendo le sneakers oggetti da collezione. A completare la collaborazione, anche una capsule di ready-to-wear: t-shirt in bianco ottico e blu navy, una felpa grigia mélange dal gusto preppy, calze con un branding discreto e un classico berretto da baseball.
La partnership Autry e Maison Mihara Yasuhiro è un omaggio all’heritage unico di entrambi i brand, che reinterpreta anche in questo caso le iconiche sneakers Medalist di Autry. Fusione tra l’estetica vintage americana di Autry e i codici sperimentali distintivi della linea di calzature General Scale. di Mihara Yasuhiro, il design di queste calzature rimane fedele alla tomaia originale - in un gesto di ricerca della purezza - mentre la suola, rivista avvalendosi dell’uso di argilla, e il fondo oversize conferiscono profondità scultorea e complessità materica. Sono disponibili in tre varianti colore: nero, bianco e bicolor, maschili e femminili.