Sneakers autunno inverno 2025: dove trovare le capsule del momento

Il flagship store milanese di Autry è espressione dell’energia cosmopolita del brand, della sua vivacità culturale, del legame indissolubile con lo sport e lo stile, del dialogo costante con la sua community. “Milano incarna lo spirito di design e creatività che definisce il Dna di Autry – ha spiegato Roberta Benaglia, Ceo di Style Capital ed Executive Chairwoman di Autry –. In qualità di partner della Milano Music Week, il nostro evento one night only ha celebrato l’energia della città, il nostro nuovo flagship store e il ritmo che ci unisce alla nostra community attraverso emozione, cultura e stile, in piena coerenza con i valori del brand, fondati su creatività e senso di appartenenza”.