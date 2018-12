Scegliere il rossetto: consigli e proposte per vestire le labbra

Il suo, vermiglio e intenso, se lo faceva personalizzare con una punta di blu e lo incipriava, per mantenerne la tenuta. “Mettete il rossetto rosso e attaccate”, era il consiglio di Coco Chanel alle donne. Non ce n’è praticamente nessuna che non abbia mai provato a stendere sulle labbra un velo di colore, fosse anche il più neutro o glossy. Questa stagione vede nuance calde e ricche, polpose e intense. Il tocco c’è sempre, anche quando non si vede . E dà luce al viso…

Scegliere il rossetto: consigli e proposte per vestire anche le labbra N°21 Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 12 Anna Sui Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 12 Fashion East Symons Pearmain Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 12 Fenty Puma by Rihanna Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 12 Libertine Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 12 Louis Vuitton Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 12 Eudon Choi Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 12 Antonio Marras Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 12 Givenchy Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 12 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 12 Giorgio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 12 Bottega Veneta Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

IL CONSIGLIO – Dalle tonalità più decise, autunnali, a quelle più naturali e delicate, che vanno incontro al periodo più freddo dell’anno: le labbra non vanno mai lasciate ‘scoperte’ o trascurate. Si possono magari alleggerire quando il make up si fa più acceso e deciso (come il look di Gigi Hadid e gli altri scatti dalle passerelle) ma senza scomparire, anzi, riequilibrando l’effetto complessivo.



LE TONALITÀ – I colori sono mat ma setosi, morbidi da stendere, perfetti anche per l’ufficio. Spaziano dal rosso, il ‘colore eterno’, ai bordeaux, borgogna, mattone. Le palette offrono varie sfumature e intensità. Via libera anche ai gloss nude e wet, dal finish perlato, di gran lunga più luminoso rispetto al tanto abusato glitterato (fate attenzione, è in forte ribasso).



PER NON PASSARE INOSSERVATE – In forte ascesa, la texture metallica (molto amata dalle star, come Rihanna), in grado di ‘liberare’ la luce grazie al riflesso dei pigmenti. Questo genere di rossetti sono maggiormente indicati per la sera. Applicati da soli o sopra a un colore opaco, ne rivitalizzano e potenziano l’impatto.