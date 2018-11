Sulla punta delle dita: smalto, i colori di stagione

Dalle proposte più audaci alle più sofisticate, dai classici ‘evergreen’ ai rassicuranti neutri: quando si parla di smalto per le unghie è sempre il colore a fare da protagonista . E le ultime tendenze, per questa stagione e per l’inverno a venire, vedono un caleidoscopio di tinte accomunate da un'unica prerogativa: dare un tocco di spiccata eleganza …

LE PROPOSTE – L’autunno vede sicuramente la riconferma delle sue nuance per eccellenza, quelle ispirate dai colori della natura, come il rosso scuro e tendente al marrone, il bordeaux, il melanzana. Le texture sono opache e sature, avvolgenti e di grande raffinatezza, versatili e neutre.



UN TOCCO GLAMOUR – D’impatto scenografico e di forte attrazione, è lo smalto metallizzato, reso ultra brillante dalla presenza di pigmenti con microperle riflettenti. Sicuro effetto sorpresa anche per le vernis olografiche, cangianti a seconda di come si muovono le mani. Anche i finish, in questo caso, sono estremamente super luminosi e abbaglianti.



GLI INTRAMONTABILI – “L’eleganza è la sola bellezza che non sfiorisce mai”, sosteneva Audrey Hepburn, ed è un assunto che vale soprattutto davanti ai grandi classici, come il rosso, proposto vivo e brillante. Oppure le diverse varianti del rosa, comprese le più iridescenti. Sempre via libera anche al beige, al crema e al talpa, indiscutibilmente discreti e ricercati.