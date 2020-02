Sanremo 2020, i beauty look più copiati nella storia del Festival Italy Photo Press 1 di 33 Italy Photo Press 2 di 33 Ansa 3 di 33 Ansa 33 di 33 Ansa 33 di 33 Italy Photo Press 33 di 33 Ansa 33 di 33 Ansa 33 di 33 Ansa 33 di 33 Ansa 10 di 33 Ansa 11 di 33 Ansa 12 di 33 Ansa 13 di 33 Ansa 14 di 33 Ansa 15 di 33 Ansa 16 di 33 Ansa 17 di 33 Ansa 18 di 33 Ansa 19 di 33 Ansa 20 di 33 Ansa 21 di 33 Ansa 22 di 33 Ansa 23 di 33 Ansa 24 di 33 Ansa 25 di 33 Ansa 26 di 33 Ansa 27 di 33 Ansa 28 di 33 Ansa 29 di 33 Ansa 30 di 33 Ansa 31 di 33 Italy Photo Press 32 di 33 Ufficio stampa 33 di 33 leggi dopo slideshow ingrandisci

Indimenticabili. Come l’inconfondibile cotonatura di Mina negli anni Sessanta, le super mèches di Anna Oxa alle soglie del Duemila, i capelli blu elettrico di Loredana Berté nella scorsa edizione. Ripercorrere le 70 edizioni del Festival di Sanremo, passando in rassegna le immagini di artiste e celebs sul palco dell’Ariston, significa anche seguire un racconto in chiave beauty delle tendenze lanciate (e più copiate) nel corso degli anni. Capelli sciolti, mossi, lisci, raccolti o tagliati corti: look dopo look, fino ad arrivare alle lunghezze estreme di Levante e al bicolor ‘effetto wet’ di Elodie…