Rossetti e gloss di primavera: ecco quelli assolutamente da provare Un rosso brillante per Charlize Theron Color corallo per Anne Hathaway Collistar, Rossetto Fluido Unico Rosa romantico per Julia Roberts Lancôme, Absolu Rouge Lip Top Coat 'Merci Beaucoup' Rosa naturale per Heidi Klum Naj Oleari, True Icon Lipstick Labbra 'nude' e finish brillante per Sharon Stone L'Oréal, Rouge Signature Vira verso l'arancio la nuance scelta da Naomi Watts Deborah, 24Ore Velvet Mat Lipstick Beige rosato dal finish lucido per Penelope Cruz Incarose, Plumping Liquid Matte



COLORI UNIVERSALI – Simbolo di fascino e sicurezza, il rossetto è un elemento imprescindibile del make up femminile. Si sposa al colore dei capelli e dell’incarnato, correda e rifinisce il look. La nuova stagione vede sempre in primo piano la presenza del rosso, la nuance più iconica ed evocativa, anche in diverse sfumature. Via libera anche a tutte le tonalità del rosa, dal più chiaro e naturale al più deciso e vivace. Le devote del ‘no-make up’ possono benissimo optare per lipstick effetto nude e lucidalabbra dai toni tenui oppure virare verso tinte più audaci, proprio per esaltare un trucco pulito e minimalista.