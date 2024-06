Inarrestabile Rihanna: nuova missione beauty per la superstar

Cantante in vetta alle classifiche, attrice, modella, imprenditrice e tanto altro ancora. Rihanna è un modello di empowerment femminile, con i suoi "incommensurabili talenti, straordinaria bellezza e fascino universale". La descrive così, nella nota ufficiale, Parfums Christian Dior, che l'ha scelta come sua nuova musa per la fragranza J'Adore.



È un profumo che esprime una personalità potente, liberata e indipendente, che risuona con la storia personale di Rihanna, e che l'artista ha fatto proprio, indossandolo come emblema di audacia e seduzione. "Essere il nuovo volto di J’Adore è sia un onore che una missione - ha commentato -. Questo profumo, che conosco e amo da così tanto tempo, significa così tanto per le donne. Non vedo l'ora di unirmi a questa avventura contribuendo attraverso il mio mondo, la mia storia, le mie radici, così come con la mia creatività e la mia femminilità".



La maison parigina ha dato a sua volta il benvenuto alla superstar, sottolineandone le analogie con lo stesso profumo "che conserva il suo splendore", ha spiegato Véronique Courtois, Ceo Parfums Christian Dior. "Il talento inusuale, l'audacia e la bellezza accattivante di questa star assoluta sono l'incarnazione ideale della femminilità abbagliante e potente di Dior, che trascende le generazioni - ha aggiunto -. Christian Dior l'avrebbe sicuramente adorata".



Foto: J'Adore x Rihanna - ©Pierre Mouton for Dior. La nuova campagna, scattata da Steven Klein, sarà svelata il prossimo primo settembre