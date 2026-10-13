L'ora blu ha il suo profumo, che ritorna dopo oltre un secolo

La modella e musa della maison Abby Champion per L'Heure Bleue di Guerlain © Ufficio stampa
Più che un profumo, un'emozione. Era una sera d'estate del 1912 quando Jacques Guerlain, che stava attraversando un punto bellissimo nel cuore di Parigi, il Pont-Neuf, rimase colpito dalla bellezza dello spettacolo davanti ai suoi occhi: l'acqua della Senna e il cielo uniti nell'ora blu. Decise di catturare quell'istante, quel sentimento, creando una fragranza che ha segnato per sempre la storia della profumeria.
Il profumo ispirato dall'ora blu: qual è la storia di L'Heure Bleue?
Una fragranza che vuole evocare la perfetta armonia di un istante fugace e sospeso nel tempo, quello legato a un fenomeno naturale che si manifesta due volte al giorno: quando la luce lascia spazio al crepuscolo e quando la notte incontra l'alba. Jacques Guerlain dedicò L'Heure Bleue 1912 a sua moglie Andrée: oggi questo mito della profumeria è tornato, reinterpretato da una donna - Delphine Jelk -, per tutte le donne. >> Guarda il mini film con la modella e musa Abby Champion
Cosa significa "l'heure bleue"?
Il momento in cui tutto è possibile. "Ho voluto catturare l'ora blu con la stessa delicatezza con cui Jacques Guerlain creò L'Heure Bleue nel 1912. È una fragranza che avvolge con una scia potente, ma al tempo stesso dolce e intima", ha spiegato la stessa Delphine Jelk, Guerlain Director of Perfume Creation. L'Heure Bleue è un profumo che vuole esprimere una visione della femminilità connessa ai bisogni più profondi: respirare, rigenerarsi, vivere pienamente, coltivare il potere dell'immaginazione. "Come donna - ha sottolineato -, ho voluto esprimere la femminilità in modo autentico, così come la percepisco: un equilibrio tra dolcezza e forza, tra autenticità e poesia. È una femminilità che abbraccia infinite possibilità".
Poetico e potente: un profumo per donne che rifiutano i cliché
Una fragranza che si fonde con la pelle, che riflette l'approccio distintivo e audace che da quasi due secoli rende Guerlain sinonimo di eccellenza nel mondo. "Abbiamo voluto valorizzare un savoir-faire estremamente raro che Guerlain possiede: la capacità di sviluppare le proprie materie prime, reinventando la tintura di iris, fiore iconico della maison e in particolare de L'Heure Bleue", ha aggiunto Delphine Jelk.
© Ufficio stampa
La modella e musa della maison Abby Champion per L'Heure Bleue di Guerlain
Il segreto? Tutto inizia con un brivido
Intimo ma potente. Guardando alla composizione di questo profumo, a incuriosire e conquistare è per primo l'accordo ozonico, che evoca una boccata di aria fresca, l'impressione che il cielo si sia magicamente posato sulla pelle. Nel cuore della fragranza si intrecciano, poi, iris - il fiore attorno al quale Jacques Guerlain ha scelto di creare la sua fragranza del 1912 e che fa parte della cosiddetta "Guerlinade", la firma olfattiva della maison - e fiori d'arancio: una dolcezza nostalgica, rasserenante, dai toni pastello. L'iris - in particolare -, raffinato e delicatamente cipriato, viene utilizzato sia sotto forma di burro, per la sua ricchezza vellutata, sia come tintura, attraverso un processo esclusivo che ne rivela una sfaccettatura inedita, più fresca e aerea. Un tocco distintivo in più quest'ultimo, aggiunto e reinventato da Delphine Jelk attraverso tre anni di lavoro e una perseveranza assoluta. La fragranza rivela, inoltre, la bellezza di un altro ingrediente emblematico della maison: la vaniglia, che viene unita all'ambroxan, molecola il cui odore richiama quello della pelle stessa. Una morbidezza che avvolge, eleva e prolunga l'emozione, come un cielo senza confini. L'Heure Bleue diventa così l'espressione di una femminilità che racchiude tutte le sfumature di forza e poesia che il blu rappresenta, della sensazione esaltante di sorpresa, di libertà e della scintilla vitale che lo anima.
La reinterpretazione del celebre flacone gioiello del 1912
Merita, infine, una menzione speciale anche il flacone di L'Heure Bleue, che riprende le linee del celebre modello "dal cuore capovolto" creato nel 1912 per la composizione di Jacques Guerlain. A immaginarlo fu Georges Chevalier, designer della cristalleria Baccarat e maestro dell'Art Nouveau. Un autentico simbolo del patrimonio della maison, a cui oggi rende omaggio il flacone - progettato per essere ricaricabile - della nuova fragranza, che si distingue per la sua laccatura in un'inedita tonalità di blu. A distinguerlo e caratterizzarlo, rispetto all'originale, sono anche i profili, la base sfaccettata e un anello blu sul collo dorato.