L'ora blu ha il suo profumo, che ritorna dopo oltre un secolo

Intimo ma potente. Guardando alla composizione di questo profumo, a incuriosire e conquistare è per primo l'accordo ozonico, che evoca una boccata di aria fresca, l'impressione che il cielo si sia magicamente posato sulla pelle. Nel cuore della fragranza si intrecciano, poi, iris - il fiore attorno al quale Jacques Guerlain ha scelto di creare la sua fragranza del 1912 e che fa parte della cosiddetta "Guerlinade", la firma olfattiva della maison - e fiori d'arancio: una dolcezza nostalgica, rasserenante, dai toni pastello. L'iris - in particolare -, raffinato e delicatamente cipriato, viene utilizzato sia sotto forma di burro, per la sua ricchezza vellutata, sia come tintura, attraverso un processo esclusivo che ne rivela una sfaccettatura inedita, più fresca e aerea. Un tocco distintivo in più quest'ultimo, aggiunto e reinventato da Delphine Jelk attraverso tre anni di lavoro e una perseveranza assoluta. La fragranza rivela, inoltre, la bellezza di un altro ingrediente emblematico della maison: la vaniglia, che viene unita all'ambroxan, molecola il cui odore richiama quello della pelle stessa. Una morbidezza che avvolge, eleva e prolunga l'emozione, come un cielo senza confini. L'Heure Bleue diventa così l'espressione di una femminilità che racchiude tutte le sfumature di forza e poesia che il blu rappresenta, della sensazione esaltante di sorpresa, di libertà e della scintilla vitale che lo anima.