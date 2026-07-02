Come raccontare un profumo iconico? Attraverso i cinque sensi

Parigino, classe 1969, in questo documentario Francis Kurkdjian conduce una ricerca singolare che gli è propria: trasformare l'invisibile in arte, intrecciando tutti i sensi e tutti gli elementi per dare vita all'intangibile. Studi all'Institut Spèrieur International du Parfum, de la Cosmétique et de l'Aromatique alimentaire (ISIPCA) di Versailles, a 24 anni ha creato la sua prima fragranza, "Le Male" per Jean Paul Gaultier, rivelatosi un successo internazionale che ha segnato l'inizio della sua carriera. Nel 2001 ha aperto un suo atelier di fragranze su misura, sviluppando un approccio artistico e transdisciplinare alla creazione olfattiva e collaborando con importanti maison (Dior, Guerlain, Burberry, Saint Laurent, Lancôme) e designer di moda (tra cui Rick Owens, Hedi Slimane, Giorgio Armani, John Galliano). Co-fondatore della Maison Francis Kurkdjian nel 2009 (entrata a far parte del gruppo LVMH nel 2017), ha creato Baccarat Rouge 540 nel 2014, per celebrare il 250esimo anniversario della cristalleria Baccarat. Il nome di questa fragranza che ha rivoluzionato la profumeria contemporanea richiama la temperatura - 540°C - alla quale il cristallo trasparente, mescolato a polvere d'oro a 24 carati, assume la sua tonalità rosso dorato. Nominato Cavaliere dell'Ordine delle Arti e delle Lettere, dal 2021 Francis Kurkdjian è anche direttore creativo di Parfums Christian Dior.