Natale, il make up delle Feste: i "must have" per un look perfetto

Sono collezioni esclusive, che rimandano al sogno e al mistero, quelle dedicate al make up per il periodo delle Feste . Lo sguardo, il viso, le labbra e le unghie si vestono di un'infinità di riflessi caldi e dorati: dall'ambra al rosso, dal bronzo all'oro.

Con il Natale arriva anche un vortice di note profumate per il corpo. La pelle è avvolta da favolosi oli idratanti, costellati da particelle dorate, iridescenti e madreperlate, per farla risplendere di sensualità. Sul viso, irrinunciabile un tocco di polvere illuminante, satinata e impreziosita da riflessi bronzo dorati, per scolpire i contorni e ravvivare il colorito con un delicato bagliore. Lo sguardo si accende di una miriade di riflessi: delicate e magnetiche le nuance degli ombretti, che virano dall'opaco al madreperlato, dal rame all'oro ambrato, passando per il bronzo satinato e il marrone opaco, in un gioco di chiaroscuro. Delicati tocchi di luce anche per ciglia, sopracciglia e palpebre, grazie ai gel trasparenti costellati anche loro da scintille oro e rame, per illuminare e dare profondità.



Menzione speciale, poi, per i nuovi rossetti ad alta intensità e ultra-tenuta, che vestono le labbra con tonalità calde e luminose: dal rosso arancione al marrone caldo, dal rosa antico-marrone al rosso ciliegia e bordeaux madreperlato. Infine, altro "must have" di ogni look delle Feste: lo smalto, che copre le unghie con nuance preziose rosso-marrone effetto lacca o kaki dorato. Come tocco finale, un top coat dai riflessi ambrati e madreperlati.