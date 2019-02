Make up nude: quell’effetto ‘naturale’ che rende irresistibili

Cate Blanchett ne è una sostenitrice. Ma anche Tilda Swinton, Naomi Watts e Charlize Theron. Parliamo del make up nude, effetto naturale. Solitamente definito ‘acqua e sapone’, è in realtà molto studiato e sofisticato, perché esalta i punti di forza del viso e minimizza i difetti. Come se non ci fosse, corrisponde in realtà a una scelta ben definita ed è frutto di un contouring sapiente, grazie anche a prodotti concepiti ad hoc.