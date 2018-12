Make up di fine anno: lo sguardo si illumina Christian Pellizzari Showbit-Mondadori Portfolio 1 di 15 Christophe Guillarme Showbit-Mondadori Portfolio 2 di 15 Alice + Olivia by Stacey Bendet Showbit-Mondadori Portfolio 3 di 15 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 4 di 15 Emporio Armani Showbit-Mondadori Portfolio 5 di 15 Pamella Roland Showbit-Mondadori Portfolio 6 di 15 Naeem Khan Showbit-Mondadori Portfolio 7 di 15 Rahul Mishra Showbit-Mondadori Portfolio 8 di 15 Halpern Showbit-Mondadori Portfolio 9 di 15 Tommy Hilfiger Showbit-Mondadori Portfolio 10 di 15 Cividini Showbit-Mondadori Portfolio 11 di 15 Genny Showbit-Mondadori Portfolio 12 di 15 Ulla Johnson Showbit-Mondadori Portfolio 13 di 15 Ulla Johnson Showbit-Mondadori Portfolio 14 di 15 Koche Showbit-Mondadori Portfolio 15 di 15 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

METALLI PREZIOSI - Dall’oro al platino, dal bronzo all’argento: la parola d’ordine è ‘illuminare’. Per avere palpebre iridescenti, il consiglio è di stendere un ombretto preferibilmente in crema (in genere ha una texture più brillante e setosa rispetto alla polvere) e rigorosamente solo nei punti luce dell’occhio, quindi mai lungo la coda, né nello spazio tra palpebra mobile e fissa, nell’angolo esterno.



IL RITORNO DEL GLITTER - Sono tornati per restare anche i glitter, sdoganati anche in passerella. I brillantini sono il vero pezzo forte: giocando sull’intensità dei colori e dei riflessi, donano un effetto olografico e sono l’elemento su cui puntare per completare ed esaltare il look. Il mascara è ben marcato e carico. Via libera anche all’uso dell’eyeliner, dal tratto grafico e definito, per un effetto disegnato e scolpito.