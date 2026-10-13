Lorenzo Ruzza debutta nella profumeria di lusso: ecco Prestigious

Prestigious, la prima collezione di fragranze che segna il debutto di Lorenzo Ruzza nel mondo della profumeria © Ufficio stampa
Lorenzo Ruzza debutta nel mondo della profumeria con Prestigious, la sua prima collezione di fragranze. Dopo essere diventato un punto di riferimento nel mondo dell’alta orologeria e aver raccontato la propria storia nel libro “Cavalcare il proprio tempo”, l’imprenditore debutta ora nella profumeria con una collezione sviluppata in collaborazione con Arval Cosmetici.
Una nuova visione
Ci sono progetti che nascono per esplorare nuove categorie e altri che rappresentano la naturale evoluzione di un percorso: Prestigious appartiene alla seconda categoria. Se un orologio racconta il tempo, una fragranza racconta la persona: ne esprime il carattere, ne prolunga la presenza e diventa una firma invisibile. Da questa idea nasce Prestigious, una collezione composta da tre Elixir: Prestigious Onice, Prestigious Lapislazzuli e Prestigious Turchese, ispirati agli omonimi Ruzza Watch Luxury e alle qualità simboliche delle pietre da cui prendono il nome. Tre interpretazioni olfattive distinte, accomunate dalla stessa ricerca di equilibrio, personalità e carattere.
Lo sviluppo della collezione
È stato affidato ad Arval Cosmetici, partner industriale che ha affiancato Lorenzo Ruzza in ogni fase del progetto: dalla definizione del concept alla realizzazione delle fragranze e del packaging. L’obiettivo è stato tradurre l’identità del brand in un’esperienza sensoriale coerente e riconoscibile. Il dialogo tra orologeria e profumeria si riflette anche nel design. Il flacone in carbonio forgiato nero opaco, impreziosito da dettagli oro, richiama le linee distintive dei Ruzza Watch Luxury, mentre il packaging riprende le cromie delle tre collezioni. Ogni elemento contribuisce a costruire un linguaggio estetico che unisce eleganza, matericità e cura del dettaglio.
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Lorenzo Ruzza accanto a Luca Mazzoleni, Giorgia Palmas e Filippo Magnini alla presentazione di Prestigious, la sua nuova collezione di fragranze di lusso
Un percorso costruito nel tempo
“Nel corso degli anni ho cercato di costruire qualcosa che mi rappresentasse davvero - ha raccontato Lorenzo Ruzza -. Gli orologi sono stati il punto di partenza, il libro mi ha permesso di raccontare il percorso che mi ha portato fin qui. Le fragranze rappresentano un passo ulteriore: un modo diverso di esprimere gli stessi valori. Prestigious nasce dalla volontà di creare qualcosa che lasci un ricordo, accompagni le persone e diventi parte della loro identità”. Per Arval Cosmetici, Prestigious rappresenta un progetto che va oltre lo sviluppo di una nuova linea di prodotto: “Ogni brand ha una storia, ma solo alcuni possiedono un’identità così forte da poter essere tradotta in nuove categorie senza perdere autenticità - ha sottolineato l’architetto Luca Mazzoleni, Ceo di Arval Cosmetici -. Prestigious nasce dalla volontà di trasformare l’universo Lorenzo Ruzza in una collezione di fragranze coerente, distintiva e capace di trasmetterne i valori. Per noi è motivo di orgoglio aver accompagnato Lorenzo in questo nuovo capitolo, mettendo a disposizione la nostra esperienza nello sviluppo di progetti beauty di alta qualità”. Con Prestigious, Lorenzo Ruzza amplia il proprio universo creativo mantenendo intatta la propria identità: la collezione non nasce infatti per seguire una tendenza, ma per dare continuità a un percorso costruito nel tempo.