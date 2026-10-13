Lorenzo Ruzza debutta nella profumeria di lusso: ecco Prestigious

“Nel corso degli anni ho cercato di costruire qualcosa che mi rappresentasse davvero - ha raccontato Lorenzo Ruzza -. Gli orologi sono stati il punto di partenza, il libro mi ha permesso di raccontare il percorso che mi ha portato fin qui. Le fragranze rappresentano un passo ulteriore: un modo diverso di esprimere gli stessi valori. Prestigious nasce dalla volontà di creare qualcosa che lasci un ricordo, accompagni le persone e diventi parte della loro identità”. Per Arval Cosmetici, Prestigious rappresenta un progetto che va oltre lo sviluppo di una nuova linea di prodotto: “Ogni brand ha una storia, ma solo alcuni possiedono un’identità così forte da poter essere tradotta in nuove categorie senza perdere autenticità - ha sottolineato l’architetto Luca Mazzoleni, Ceo di Arval Cosmetici -. Prestigious nasce dalla volontà di trasformare l’universo Lorenzo Ruzza in una collezione di fragranze coerente, distintiva e capace di trasmetterne i valori. Per noi è motivo di orgoglio aver accompagnato Lorenzo in questo nuovo capitolo, mettendo a disposizione la nostra esperienza nello sviluppo di progetti beauty di alta qualità”. Con Prestigious, Lorenzo Ruzza amplia il proprio universo creativo mantenendo intatta la propria identità: la collezione non nasce infatti per seguire una tendenza, ma per dare continuità a un percorso costruito nel tempo.