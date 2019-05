I profumi per lui: l’irresistibile voglia di avventura (e conquista)

I veri esploratori lo sanno bene: le avventure non conoscono fine. Evocano viaggi in Paesi lontani e sono ispirate a luoghi emblematici, come i paesaggi che si affacciano sul Mediterraneo, gli spazi sconfinati dei deserti, la natura spettacolare di isole lontane, le nuove fragranze maschili che arrivano sul mercato in questa primavera. Fresche come un bagno in mare, profumate come frutti maturi, energizzanti e vivaci. Ricche di contrasti, che le rendono calde e sensuali, rivelano la natura più profonda dell’uomo.