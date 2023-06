27 giugno 2023 22:11

Beauty: Prix d'Excellence al brand che cura corpo, mente e anima

Prodotti che imprigionano un profumo fatto di memorie sensoriali e offrono un viaggio tra rimedi antichi e nuove composizioni botaniche. È l'intuizione avuta da un brand sardo, nato dall'amore e dal rispetto per i cicli della natura, dalla conoscenza delle erbe, delle arti e dei rituali magico-curativi che hanno da sempre caratterizzato la vita nell'isola. E che oggi festeggia un traguardo importante: In Aéras ha vinto il Prix d'Excellence de la Beauté 2023.



Il brand di soul e self care "made in Sardinia", creato da Alice Ziccheddu per curare insieme corpo, mente e anima in rituali intimi di connessione con la natura della sua terra, si è aggiudicato, infatti, il prestigioso riconoscimento come miglior marchio indie beauty dell'anno. È stato scelto da una giuria di esperte di bellezza e festeggiato con un party esclusivo, a cui hanno preso parte anche tanti volti noti, amici e amiche di In Aéras. Tra loro Melissa Satta, madrina d'eccezione dell'evento, la danzatrice sarda Carola Puddu, la cantautrice sarda Bluem, la fondatrice di Yoga Academy Denise Dellagiacoma, Rosita Celentano e la performer Marianne Mirage.



"Un augurio unico, a questa creatura: che si espanda oltre tutti i confini e diffonda in tutto il mondo il benessere, la cura, il nutrimento, l'aria respirata nell'isola, l'efficacia dei suoi attivi botanici. Siamo pronti per nuovi traguardi", ha affermato la fondatrice del brand Alice Ziccheddu. Protagoniste della serata, in cui tutto è stato concepito per condurre gli ospiti in una sorta di viaggio multisensoriale alla scoperta della natura sarda selvaggia e incontaminata, le tre collezioni di In Aéras: Animanuda, Silentium e Visione.