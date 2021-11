"Forti Insieme", Chiara Ferragni premia la miglior start up femminile

Oltre 1.600 candidature in pochi mesi, tutte da parte di aziende guidate da una donna o con un team a prevalenza femminile . In palio, un contributo complessivo di 75mila euro. A Milano si è svolta la cerimonia di premiazione dell’iniziativa “Forti Insieme”, lanciata lo scorso luglio e ideata da Pantene in collaborazione con Chiara Ferragni e il supporto di Women’s Forum for the Economy & Society e LVenture Group. Sul podio, la start up Unobravo, servizio di psicologia online che associa il paziente allo psicologo “ideale”.

LA FORZA DELLE DONNE - “Il successo dell’iniziativa Forti insieme è legato alla rilevanza e attualità del tema del gender gap nel mondo lavorativo e del bisogno di aiuti ed azioni concrete – ha spiegato Valeria Consorte, vice presidente Beauty Care P&G Italia –. Lo straordinario numero di candidature ricevute, oltre 1600 in pochi mesi, da parte di start up guidate da CEO donna o con team a prevalenza femminile è segno del grande fermento in atto oggi nel mondo dell’imprenditoria femminile italiana”. A salire sul podio, la start up Unobravo, l’innovativa piattaforma che mette in diretto contatto pazienti e psicologi specializzati. Il team, guidato dal CEO Danila Di Stefano, conta più di mille psicologi e psicoterapeuti. Il premio ricevuto, un assegno da 75mila euro, verrà utilizzato da questa realtà per finanziare l’attività di Digital Marketing per far conoscere a più persone possibili il proprio servizio. “Bisogna continuare ad investire nell’imprenditoria femminile perché una società più inclusiva è una società migliore e ognuno deve fare la sua parte – ha aggiunto Valeria Consorte –. L’azione di Pantene si unisce al più ampio impegno della Procter & Gamble di investire a livello mondiale 10 miliardi di dollari nell’imprenditoria femminile entro il 2025”.