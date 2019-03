Festa della donna in bellezza, i segreti beauty per fermare il tempo

Se è vero che è il tempo il bene più prezioso, la bellezza diventa allora un tesoro da custodire. Si muove in questa direzione anche il mondo del beauty, che lancia prodotti sempre più orientati a ritardare il processo di invecchiamento cellulare, accelerato anche da altri fattori quali stress, raggi UV e inquinamento. Il benessere parte dalla routine quotidiana: ecco allora, anche in vista dell’avvicinarsi della Festa della donna, alcuni suggerimenti per concedersi una coccola tutta per sé. Bastano i prodotti giusti e pochi, piccoli gesti per sentirsi radiose e bellissime. Proprio come le star…