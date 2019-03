Uomo, allenare la pelle: come scegliere la crema per il viso

Per la pelle grassa, per quella sensibile o mista? Scegliere la crema per il viso è facile, se sai come fare. Iniziamo allora da un punto fermo: l’epidermide maschile è diversa da quella femminile, per composizione e spessore. Perciò è bene non ricorrere ai prodotti della propria compagna ma orientarsi verso proposte dedicate esclusivamente all’uomo e con formulazioni specifiche.