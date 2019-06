Fassbender, Di Caprio & Co: come scongiurare i segni del tempo Michael Fassbender Afp 1 di 14 Scott Eastwood Afp 2 di 14 Dior, Sauvage – Crema idratante multiuso Ufficio stampa 3 di 14 Ancora Scott Eastwood Afp 4 di 14 Roger & Gallet, L’Homme Menthe – Gel doccia corpo, viso e capelli Ufficio stampa 5 di 14 Leonardo Di Caprio Afp 6 di 14 Vichy Homme, Structure Force Ufficio stampa 7 di 14 James Tupper Afp 8 di 14 Depot NO.607, Sport Refreshing Body Spray Ufficio stampa 9 di 14 Chris Hemsworth Afp 10 di 14 Bed Head for men, Press Up – Body Building Styling Foam Ufficio stampa 11 di 14 Bradley Cooper Afp 12 di 14 Moschino, Toy Boy (disponibile da fine giugno) Ufficio stampa 13 di 14 Depilzero Uomo, crema gel depilatoria Ufficio stampa 14 di 14 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Cominciamo dai nuovi trattamenti anti-età per il viso e il contorno occhi. Le ultime novità sul mercato sono in grado di conferire un alto apporto di idratazione, grazie a texture più fresche, delicate e leggere, pensate anche per chi pratica sport. Con il primo sole, è buona norma ricorrere anche all’utilizzo di creme lenitive, che vanno benissimo anche per ravvivare i tatuaggi. Col caldo, anche i capelli hanno bisogno di qualche attenzione in più: ricordate perciò, oltre a uno shampoo delicato, di applicare periodicamente maschere nutrienti, balsamo e prodotti che assicurino uno styling a lunga tenuta.