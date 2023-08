Capelli, parrucchiere in vacanza: come fare la tinta da sola

A casa e in pochissimi step. I trucchi del mestiere per correre ai ripari affidandosi a un nuovo metodo di colorazione in crema

I prodotti giusti aiutano a idratarli, a disciplinarli, a difenderli dal sole, dalla salsedine, a scongiurare l'effetto crespo. Ma che fare quando il parrucchiere è in vacanza ? Si può correre ai ripari da sole, affidandosi per la tinta a un nuovo metodo di colorazione da fare a casa e che assicura massima facilità di esecuzione ed efficacia.

Avere i capelli in ordine anche in estate può essere un'impresa ardua.

Garnier Good è anche attento all’ambiente: il barattolo può essere utilizzato come ciotola per miscelare il prodotto, con un risparmio del 45% di plastica

Ecco, allora, come coprire i capelli bianchi utilizzando un kit di colorazione permanente in crema. Per prima cosa, si proteggono le spalle con un asciugamano, da chiudere con una pinza, e si pettinano i capelli. Una volta indossati i guanti, si aprono con le forbici i sacchetti di prodotto già predisposti e preparati allo scopo. Il contenuto va versato e miscelato in una ciotola, servendosi di una spatolina, fino ad ottenere un composto perfettamente amalgamato e senza grumi. Da qui, si può iniziare prelevando una noce di miscela, anche direttamente con le dita.



A questo punto, si può procedere colorando tutta la chioma oppure ritoccando soltanto le radici, per coprire solo la ricrescita. I capelli possono essere suddivisi o raccolti in uno chignon, man mano che si procede con la stesura della tinta, anche per raggiungere meglio la parte della nuca. Una volta rispettato il tempo di posa, si procede con il lavaggio e con l'applicazione di un balsamo nutriente specifico, indicato per la post colorazione.