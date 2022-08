Uomini: le brutte abitudini da non riprendere al rientro dalle ferie

La fretta è foriera di brutte abitudini

. Oltre a questo, si tende a trascurare che anche la colazione deve essere un pasto. In genere, tra gli errori più comuni che gli uomini tendono a fare c’è quello di renderla. Bene latte scremato, yogurt (anche quello greco), uova non fritte e creme di legumi, che accelerano il metabolismo. Ma è importante pure assumere, come pane e fette integrali, su cui spalmare ad esempio la marmellata. Per quanto riguarda i cereali integrali, con zuccheri complessi, rilasciano lentamente energia e contengono fibre che fanno bene all’intestino.Anche bere semplicemente, un succo industriale onon rientrano tra le abitudini salutari da seguire per la prima colazione. I primi due, specie dopo le ore di digiuno notturno, fanno arrivare a ora di pranzo. La terza, oltre che di fibre e vitamine, è ricca di zuccheri semplici, che provocano, e non sazia a lungo. Saltare la colazione è sbagliato: se foste inappetenti appena svegli, piuttostoInfine, last but non least,. Non state al telefono, niente smartphone in mano o tv accesa. La qualità della vita è data anche dalla calma e dalle attenzioni che riuscite a dedicarvi. Il momento del pasto è senza ombra di dubbio uno di quelli a cuiNella foto, l’attore Matt Dillon parla al telefono mentre è da solo a colazione a New York