Beauty tips: come eseguire da sole un make up da professionisti

Il make up della prossima primavera estate è gioioso, vibrante e audace. Tutto nelle tonalità del rosso, riscalda le guance, rende lo sguardo ardente e le labbra sensuali, dal mattino alle serate speciali. In esclusiva per le lettrici di Tgcom24, ecco alcuni beauty tips di Gianandrea Ghiardello, National make up artist Chanel Italia, che abbiamo incontrato nella Fragrance & Beauty Boutique della maison nel cuore di Milano, nella centralissima Galleria Vittorio Emanuele II, a due passi da piazza Duomo.



STEP 1, LA BASE – Punto di partenza per eseguire un make up a regola d’arte è la corretta skincare, un viso accuratamente idratato e nutrito. Da qui, “con la tecnica mix and match, si procede miscelando texture skincare con prodotti make up”, spiega Gianandrea Ghiardello. “Per creare una base impeccabile e a lunga durata, sono fondamentali una crema viso che rimpolpi la pelle, primer e fondotinta”. Fluidi e dalla texture leggera, dall’effetto naturale, sono particolarmente consigliati per la primavera estate quelli illuminanti, con pigmenti idroriflettenti. Da non dimenticare, poi, il correttore, per correggere le occhiaie e da stendere intorno al contorno delle labbra, per esaltare successivamente il colore del rossetto.



STEP 2, L’EFFETTO CONTOURING – Si passa, quindi, a un velo di cipria. “La poudre definisce e dà un effetto contouring leggero su zigomi e contorni del viso, senza che impatti sull’unicità e sull’autenticità di ogni donna, concetto da sempre caro anche a Mademoiselle Coco”, sottolinea Ghiardello.



STEP 3, LE GUANCE – Con i toni della stessa palette – “colori più morbidi, rosati e delicati per chi ha una pelle dal fototipo chiaro-medio, più vivaci e creativi nell’altro caso o comunque per creare un contrasto”, suggerisce sempre Gianandrea Ghiardello –, si procede definendo e dando risalto alle guance, con una gestualità “come a voler disegnare una doppia C”. Il pennello da trucco procede dall’interno fino alla parte alta degli zigomi, verso l’attaccatura dei capelli, e il gesto va ripetuto per modulare il colore, a seconda del grado di intensità desiderato. “È bello avere un approccio gioioso al make up – prosegue il make up artist –, concepirlo come una sorta di creazione nomade, che ci segue e ci trasforma a seconda dell’evolversi della giornata e in base ai vari momenti”.



STEP 4, LO SGUARDO – Si procede, quindi, valorizzando gli occhi. Si stende l’ombretto, a partire dal centro della palpebra, con piccoli movimenti decisi di pennello verso sinistra e verso destra. “Bisogna avere un approccio libero col make up, quasi presuntuoso – sottolinea ancora Ghiardello –. I gesti devono essere spensierati e intuitivi. Bisogna essere decise, senza paura di sbagliare”. Le amanti dello smokey eye possono ottenerlo usando i colori più scuri della palette. Infine, un tocco di mascara. Il "must have" della stagione che verrà è quello rosso: estremamente modulabile, si applica da solo su tutta la lunghezza delle ciglia o solo sulle punte, abbinato al nero. Per un tocco di magnetismo in più, consigliatissima la matita oro rosa, da usare lungo la rima ciliare dell’occhio (esternamente), per creare punti luce su tutto lo sguardo.



STEP 5, LE LABBRA – Last but not least, si finisce truccando le labbra. Per stendere il rossetto in maniera impeccabile “si realizza prima una X seguendo il cosiddetto arco di Cupido, al centro del labbro superiore. Si applica poi il prodotto al centro di quello inferiore e si rifinisce completando il resto della bocca”, svela Gianandrea Ghiardello. Non è necessaria la matita per le labbra: il trucco sta nel saper roteare la forma stessa del rossetto, sfruttando tutti i lati della mina.



IL TOCCO FINALE – Spazio, a questo punto, all’ultima “magia”. Per un finish "glow", entra in gioco l’illuminante. Dalle proprietà emollienti, accentua la luce: “Ci si posiziona sopra lo zigomo, al lato dell’occhio, come ne se fosse il prolungamento, e si stende. L’effetto finale – conclude Gianandrea Ghiardello – deve essere quello di un meraviglioso equilibrio”.