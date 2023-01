Parigi Haute Couture, Chanel si rinnova: minigonne e abiti corti

La maison “apre alle ragazze” rivisitando le sue creazioni sotto una luce nuova. Menzione speciale per il papillon, presente in tutti i look

La direttrice creativa di Chanel, Virginie Viard, riflette così sul passaggio generazionale. Le lunghezze si accorciano, per fare spazio a una moda che guarda alle ragazze. Ci sono il tweed e le perle - come deve essere -, gonne plissettate e giacche doppiopetto, shorts e paillettes, guanti bianchi e stivali stringati, stivaletti dorati, cilindri. Menzione speciale per il papillon, accessorio ricorrente praticamente in tutti i look proposti in passerella. Finale, come da tradizione, con l’abito da sposa. Corto anche lui.