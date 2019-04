Beauty, make-up stile ‘pop’: l’ombretto trendy è a tinte forti

Note d’azzurro come il cielo e come il mare, sfumature di rosa, pesca, giallo e arancio. Questa primavera il trucco per gli occhi sta assistendo a un tripudio di colori forti ed energia pura. Le palpebre si accendono di nuance che richiamano il mondo della Pop Art o rimandano all’immaginario fine anni Sessanta, con l’ombretto applicato su tutto lo sguardo. I make up artist parlano ora di ‘retro futurism’: tonalità pure e piene, vive, vibranti e dai forti contrasti. È il colore a fare da guida, in abbinamento all’outfit o in maniera del tutto indipendente. La tendenza ‘monochromatic’, anticipata dalle passerelle, sta ora prendendo sempre più piede anche sui social. Per ogni sguardo, uno stile su cui puntare tutto...