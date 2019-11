Beauty, le app che ‘aiutano’: dal selfie ai consigli personalizzati

È l’intelligenza artificiale, bellezza. Il mondo del beauty si sta muovendo velocissimo in questa direzione: certo non si tratterà di dire addio, nell'immediato, ai campioncini di prova o ai tester di creme e rossetti, ma ai consigli degli esperti si stanno via via affiancando app digitali sempre più specifiche e sofisticate , per andare incontro alle esigenze più svariate. Dalle gradazioni dei fondotinta al colore dei capelli, fino a consulenze più specifiche sull'aspetto del viso e della pelle. Personalizzazione e inclusione sono le nuove parole d'ordine, per un servizio improntato innanzitutto a far star bene con se stesse.

La cantante Taylor Swift mentre scatta un selfie



CI PENSA L’ALGORITMO! - Vedersi belle e sentirsi a proprio agio influisce anche sull'autostima. Per iniziare a orientarsi nel mondo delle app dedicate alla bellezza e alle simulazioni digitali, partiamo dai capelli: ‘Style my hair’, ad esempio, permette di usare lo smartphone come fosse uno specchio e di provare tagli e colori della tinta. L'intelligenza artificiale renderà alla portata di tutti anche dispositivi che consentono l'analisi della cute e della consistenza del capello e di simulare la prova sul proprio viso di ogni prodotto per il make up, fino ad arrivare alla formulazione di nuance personalizzate, come per il fondotinta. Anche la pelle finisce sotto la lente della realtà aumentata: 'Youth Finder' permette di analizzare grado di idratazione, sensibilità, discromie, rughe. 'Effaclar Spot Scan' fa un passo in più: estende l'analisi dell'epidermide anche a chi ha tendenze acneiche, condizione che riguarda non solo l'80% degli adolescenti, ma anche quattro adulti su dieci.