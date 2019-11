Beauty di novembre: le novità a cui non potete dire di no

Luci e bagliori, oro e texture morbide e avvolgenti. A riscaldare cuori e atmosfere, in questa fase di giornate accorciate e prime avvisaglie della stagione fredda, ci pensano le ultime novità beauty portate dall’arrivo di novembre. Dalle creme al make up, senza trascurare i capelli: ecco cosa è in procinto di entrare nella routine quotidiana per la bellezza femminile…

UNA LUCE TUTTA NUOVA - Le creme per il viso, il collo e il décolleté assicurano il contrasto dei danni, la prevenzione dall’invecchiamento cutaneo e la correzione della comparsa delle rughe, grazie a cocktail di attivi e a un eccezionale stimolatore dell’attività cellulare e della produzione di collagene: l’oro puro. Assieme alle maschere, oltre a donare un’impareggiabile luminosità, ridensificano, perfezionano e rendono la pelle più elastica. Anche il make up ritrova nuova luce con ombretti che vestono le palpebre di un velo di paillettes. I rossetti puntano tutto su texture cremose e nuance lussuose, decise e sensuali, come tutte quelle del rosso. La coccola in più? Riguarda i capelli, che hanno ora profumi pensati appositamente per loro. Per ristrutturarli e nutrirli, restano in pole position le creme: alcune richiedono tempi di posa sempre più brevi, altre - applicate dopo lo shampoo - non prevedono il risciacquo.