"Future for your skin": con Ambra Angiolini per la bellezza e la salute della pelle

La serata, dal titolo “Future for your skin”, ha visto esperienze interattive, momenti di racconto che hanno coinvolto gli ospiti e una performance esclusiva di Ambra Angiolini. L'artista ha portato in scena anche il monologo "Essere Futuro", la sua personale interpretazione dell’accettazione di sé e del passare del tempo, ricca di ironia e consapevolezza. "Sul palco di questo evento ho scelto di portare non solo la mia voce, ma la mia storia - ha spiegato -: quella di una donna che ha imparato a farsi amica del proprio tempo, a guardarsi allo specchio con tenerezza invece che con severità, a scoprire che la bellezza più autentica non è mai un filtro ma un racconto fatto di esperienze, cadute, risate e nuove partenze. Essere partner di un brand come Filorga significa dare spazio a questo messaggio: che la cura di sé è libertà, che la bellezza è ironia, che il tempo non va fermato, ma ascoltato".