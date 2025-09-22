"Future for your skin": con Ambra Angiolini per la bellezza e la salute della pelle

L'artista "special guest" di un'iniziativa per celebrare un nuovo approccio alla skincare e il primo anno di un'innovazione "alleata delle donne"
"Future for you Skin": a Milano l'evento di Filorga con Ambra Angiolini © Ufficio stampa
Un nuovo modo di guardare alla bellezza della pelle concentrandosi non solo sull'assenza di imperfezioni, ma sulla salute intrinseca del suo aspetto generale. È la "skin quality", approccio che promuove una maison francese di alta cosmetica ispirata alla medicina estetica, che ha celebrato il successo di una delle sue linee più amate con un evento speciale nel cuore di Milano.
A un anno dal suo debutto, Filorga ha celebrato il successo della linea NCEF-Revitalize nel capoluogo lombardo, con un party nelle sale de Le Cavallerizze, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia “Leonardo Da Vinci”. Un evento proiettato nel futuro grazie all'expertise scientifica del brand e all'innovazione cosmetica avveniristica su cui si fonda questa nuova linea. Per la maison francese, infatti, il futuro non è un concetto astratto, ma è visibile sulla pelle già oggi. Attraverso un approccio rigenerativo, preventivo e olistico, piuttosto che esclusivamente estetico, Filorga sostiene perciò la "skin quality": un nuovo modo di guardare alla bellezza della pelle concentrandosi non solo sull'assenza di imperfezioni, ma sulla salute intrinseca del suo aspetto generale. Proteggere, preservare, valorizzare sono azioni che prolungano infatti la vita e la bellezza di ogni cosa, anche della pelle.
La serata, dal titolo “Future for your skin”, ha visto esperienze interattive, momenti di racconto che hanno coinvolto gli ospiti e una performance esclusiva di Ambra Angiolini. L'artista ha portato in scena anche il monologo "Essere Futuro", la sua personale interpretazione dell’accettazione di sé e del passare del tempo, ricca di ironia e consapevolezza. "Sul palco di questo evento ho scelto di portare non solo la mia voce, ma la mia storia - ha spiegato -: quella di una donna che ha imparato a farsi amica del proprio tempo, a guardarsi allo specchio con tenerezza invece che con severità, a scoprire che la bellezza più autentica non è mai un filtro ma un racconto fatto di esperienze, cadute, risate e nuove partenze. Essere partner di un brand come Filorga significa dare spazio a questo messaggio: che la cura di sé è libertà, che la bellezza è ironia, che il tempo non va fermato, ma ascoltato".
© Ufficio stampa
"Future for you Skin": a Milano l'evento di Filorga con Ambra Angiolini
L'evento ha celebrato il successo di NCEF-Revitalize, a un anno dal lancio. "Un traguardo che non rappresenta solo un successo commerciale ma la conferma della visione pionieristica di Filorga: rendere la Skin Longevity accessibile a tutti attraverso trattamenti cosmetici d'avanguardia - ha evidenziato Emidio Croce, Direttore Generale Filorga Italia -. Fin dal suo lancio, NCEF-Revitalize ha infranto ogni record, affermandosi come una prodezza formulativa che permette di agire in modo intensivo e sinergico su tutti i parametri della qualità della pelle: rughe, tono, luminosità, pori e idratazione. Questo successo è il frutto di anni di ricerca nei nostri laboratori, test clinici d’efficacia scientificamente validati e della passione di un team, che lavora ogni giorno per trasformare la scienza in un'esperienza di bellezza unica". Fino al 28 settembre prossimo, l’anniversario di NCEF-Revitalize viene celebrato in tutta Italia presso le farmacie rivenditori autorizzati del brand, tra eventi e regali di compleanno.
