Babylon. Un inno all’eleganza 100% Made in Italy

In oltre tre decenni, il cuore italiano di Babylon ha saputo instaurare una relazione stabile e duratura con una clientela sempre più internazionale, forte della costante attenzione alle esigenze delle donne e all’evoluzione del costume femminile, oltre i confini territoriali.

L’obiettivo è stato quello di interpretare lo stile e il modo di essere di ogni donna contemporanea, di qualunque anima e groove, attraverso tre linee disegnate da tre diverse stiliste, capaci di coniugare, ognuna con le proprie peculiarità, i concetti di lusso, originalità e femminilità.



Chi è Bruno Morreale? Quali sono le sue origini e le tappe principali della sua carriera nel mondo della moda?

Sono nato a Bologna il 23 marzo del 1952 da una famiglia di origini molto umili. Giovanissimo, ho iniziato la mia carriera nel mondo della moda in qualità di rappresentante commerciale per alcune piccole aziende di abbigliamento. La crescita lavorativa, la competenza e la predisposizione per il settore, mi hanno portato a stretto contatto con l’importante realtà del Centergross di Bologna. È stato così che, sfruttando l’esperienza maturata sul campo, unitamente al mio naturale intuito commerciale ed imprenditoriale, ho deciso di dar vita al mio brand.

Quando e com’è nato il brand Babylon? Come mai la scelta di questo nome?

Babylon è nato a Bologna nel 1984. La scelta del nome è stata ispirata dalla cultura dell’antica civiltà babilonese: l’intento di Babylon è infatti quello di valorizzare le donne con abiti importanti e di alta qualità, pensando a un modo di essere, più che al semplice vestire.

Quali sono le cifre stilistiche che contraddistinguono le vostre creazioni?

A proposito di Babylon, più che di cifre stilistiche, è più giusto parlare di DNA che accomuna le tre linee in cui il brand si sviluppa, tutte dotate di singolare femminilità, innovazione, eleganza, versatilità, creatività.

A quali figure femminili vi rivolgete? La collezione si declina in tre diverse linee pensate da tre diverse stiliste. Quali sono le caratteristiche distintive di ciascuna di esse?

Babylon si rivolge a tutte le donne, dinamiche e di carattere, forti e determinate, capaci di emergere senza apparire. Il brand è costituito infatti da tre linee disegnate da tre stiliste differenti. Tre caratteri, tre modi di essere, tre diversi tipi di curiosità, tutte accomunate da un orientamento cosmopolita, dall’attenzione alle nuove tendenze e dall’assoluta voglia di far sentire ogni donna unica. “Babylon Collection”,esclusiva e innovativa, è dedicata a una donna dallo stile sobrio ed elegante; “Eureka” strizza l’occhio ai fashion trend più cool, con outfit pensati per chi vuole sentirsi davvero unica; “W Les Femmes” è indirizzata ad una glamour-lady, che ama la raffinatezza e la ricercatezza dei modelli e dei tessuti.

Quale sarà l’outfit di punta di questa primavera-estate?

Nel guardaroba Babylon non possono mai mancare quei passepartout alla base di ogni look femminile: la camicia bianca, un jeans ed un tubino nero. Ma l’estate 2021 è libertà, colore, spiaggia, tutto all’insegna della ricerca di attenzione per la “nuova” socialità. Proprio per questo motivo, tra gli outfit di punta della stagione estiva ci sono dei grintosi look mare. Caftani, chemisier, gonnelloni, costumi, cappelli, un total look vitaminico, leggero, comodo e grintoso, arricchito con quel quid di carattere tipicamente Babylon.

Che importanza assume l’artigianalità Made in Italy nell’ambito della vostra produzione?

Per noi è fondamentale che le nostre creazioni siano rigorosamente prodotte in Italia; il Made in Italy è un valore aggiunto al quale non intendiamo rinunciare: è la chiave di volta che rende il nostro brand un pronto moda di qualità superiore.

L’e-commerce che ruolo svolge nella diffusione dei vostri capi e della vostra visione fashion?

Stiamo investendo molto in tecnologia per allinearci alla valorizzazione del mercato digitale in modo da poterlo affiancare, con sempre più importanza, a quello fisico. È diventato basilare offrire un’experience multicanale di assoluta qualità, che consenta di affrontare al meglio il presente ed il futuro. Va da sé che l’e-commerce ha acquistato un ruolo sempre più strategico, in continua crescita, non soltanto sul mercato italiano, ma anche nella diffusione e commercializzazione del brand all’estero.

Progetti e sogni per il futuro di Babylon?

Rispondiamo a questa domanda con una frase di LesBrown piuttosto emblematica: “La perfezione non esiste – puoi sempre fare meglio e puoi sempre crescere”. Babylon cercherà, come sempre, di creare capi di qualità ancor più all'avanguardia, investendo nell'innovazion, e per migliorare ed espandersi, fidelizzando ulteriormente il nostro Paese, ma spingendosi anche alla conquista del mondo!