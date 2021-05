AlessandraGallo. Il womenswear che coniuga estetica e praticità Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Le loro collezioni si ispirano ai colori della riviera ligure, morbidi d’estate e vividi d’inverno.

Linee semplici ed essenziali, che si adattano con disinvoltura ad ogni momento della giornata, da un appuntamento di lavoro ad un cocktail serale.

Le creazioni AlessandraGallo vestono una donna dinamica, indipendente, contemporanea, sicura e determinata, fiera di affermare se stessa e il proprio gusto personale.

Per la Primavera-estate 2021, AlessandraGallo realizza un sapiente equilibrio tra glamour e comfort, estetica e praticità. La collezione si immerge nelle tonalità lucenti della Liguria con le sue straordinarie fioriture.

Gonne scintillanti, pantaloni a palazzo o svasati, abiti di svariate lunghezze, camicie, bluse e body... Massima cura per i dettagli: chiusure a portafoglio, maniche a sbuffo, scolli a V, corsetti a drappeggio, realizzati in lurex o in lycra, stampe floreali e tocchi animalier. Ogni capo è studiato per essere coordinato o abbinato, creando total look versatili e originali.

Le linee sinuose enfatizzano con garbo la silhouette femminile, per una donna raffinata, libera e sensuale, consapevole del suo fascino.

Chi sono Alessandra e Costanza Gallo? Quali sono le vostre origini e qual è stato il vostro percorso di formazione?

Siamo due sorelle, nate a Genova, a pochi anni di distanza l’una dall’altra. Alessandra ha frequentato il liceo scientifico, ha conseguito una laurea triennale in economia e commercio e, infine, ha frequentato un corso presso il Polimoda. Costanza si è diplomata al liceo classico e si è laureata in giurisprudenza. Costanza si occupa delle attività economiche e manageriali legate al brand, mentre Alessandra di quelle creative.

Quando e com'è nato il brand AlessandraGallo?

Il brand è ufficialmente nato a gennaio 2020, ma ufficiosamente è nato in estate, sulla spiaggia di Paraggi, a Santa Margherita Ligure. Per divertimento, quasi per gioco, abbiamo iniziato a creare vestiti e pantaloni, che sono subito piaciuti moltissimo. Abbiamo così deciso di trasformare questa nostra passione in un vero e proprio lavoro.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre creazioni?

Le nostre creazioni hanno linee semplici ma eleganti. Realizziamo modelli classici con un tocco di modernità.

Cosa proponete per la primavera-estate 2021?

Per la PE2021 proponiamo capi in lurex e in lycra stampata. Abiti corti, body, pantaloni e gonne.

Cosa c'è della vostra terra, la Liguria, nelle vostre collezioni?

Quando creiamo le nostre collezioni prendiamo spunto da tutto quello che viviamo: dagli odori, i colori, i suoni… La Liguria è il luogo in cui viviamo, da cui traiamo la nostra ispirazione: c’è sempre qualcosa di questa terra magica nelle nostre creazioni.

Qual è il capo must have della linea AlessandraGallo?

Il nostro must have è il pantalone Lola, a vita alta e a zampa di elefante. Realizzato in lycra o in lurex e proposto in moltissime fantasie, si adatta perfettamente ad ogni tipo di silhouette, esaltando la sensualità del corpo femminile.

A quale figura femminile vi rivolgete?

Ci rivolgiamo a donne forti, indipendenti, che amano la vita; viaggiatrici e sognatrici, che desiderano sentirsi sexy e sicure di loro stesse.

Chi sono Alessandra e Costanza nella vita privata? Interessi e passioni nel tempo libero?

Siamo molto diverse ma complementari. Amiamo fare sport, ballare, mangiare, bere buon vino, stare all’aria aperta, in compagnia di amici e della famiglia, nostro punto di riferimento fondamentale.

Cosa sognate per il futuro del vostro brand?

Sogniamo di crescere e di affermarci sempre di più sul mercato, di essere conosciute e riconosciute cosicché le persone ci identifichino vedendo i nostri capi… tutto naturalmente sempre insieme.