Alexandra’s Colors. Bijoux artigianali che illuminano l’estate

Alessandra Taiani , già stimata professionista nel settore della comunicazione, sfoga la sua irrefrenabile energia creativa realizzando, con passione e fantasia, una linea di bijoux artigianali , scintillanti e stilosi, perfetti per far brillare ogni outfit .

I gioielli

Alexandra’s Colors

pietre vere

acquamarina, giada, agata, ametista, turchesi, zirconi

argento sterling 925

briosi charms

Collane, bracciali, orecchini, anelli e cavigliere

i colori di Alessandra

sono realizzati a mano con materiali di massimo pregio:come, abilmente montate su, argento diamantato smaltato in oro giallo o rosa oppure acciaio inossidabile e anallergico, spesso impreziosite dache riproducono stelline, cuoricini, quadrifogli, ferri di cavallo.dal fascino elegante e sofisticato, esplodono in un tripudio di colori…





Chi è Alessandra Taiani? Quali sono le tue origini e qual è stato il tuo percorso di formazione?

Sono nata a Salerno. Alle mie spalle un percorso fatto di molto studio e tanti successi. Mi sono laureata in Scienze della comunicazione, ho quindi conseguito un master in marketing management e ho avuto l’opportunità di lavorare in diverse aziende, sempre nell'ambito della comunicazione. Nel mentre, ho continuato a coltivare le mie passioni: canto, pittura, danza…e, in generale, ogni attività che mi consentisse di esprimere la mia creatività. Un piccolo rammarico (forse): non aver frequentato l’Accademia delle Belle Arti, ma purtroppo ai tempi non è stato possibile…

Quando è nato il brand Alexandra’s Colors? Come mai la scelta di questo nome?

Il brand è nato quasi per scherzo subito dopo il look down. Ho quindi iniziato a pensare ad un mio profilo IG più creativo e meno personale, per dar sfogo alle mie tante passioni artistiche e, amando i colori, ho scritto il naming “I colori di Alessandra”, trasformato poi da mio figlio Manuel in “Alexandra's Colors”. Mi rappresenta molto. Ed è naturalmente diventato il nome del mio brand.

Come mai i bijoux? Cosa rappresentano per te i gioielli?

Ho sempre trasformato le cose che avevo a casa, sia da indossare che da utilizzare, creando qualcosa di diverso e a me più congeniale. Mi piace reinventare le cose già esistenti, riconvertendole e modificandole. Per me i bijoux sono massima espressione di creatività.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle tue creazioni?

Le mie creazioni sono realizzate in argento e pietre vere. La mia più grande passione sono le collane sottili in mille forme e colori e gli orecchini lunghi. Amo lo scintillio, discreto e non esasperato. Mi piace regalare luce al volto delle persone, donando ad ognuna il colore perfetto.

A quale figura femminile ti rivolgi?

Ad ogni donna, l'importante è che riesca ad amarsi. E non trascuro nemmeno la bellezza per gli uomini.

Progetti e sogni per il futuro del tuo brand?

Vorrei vedere Alexandra’s Colors crescere, assumendo nel tempo una connotazione sempre più precisa. Sogno il riconoscimento immediato da parte dei clienti, che potranno contare su un brand attento e responsivo, capace di accogliere e interpretare i desideri di ognuno…a ciascuno il suo gioiello!