(+) People. Il denim con una marcia in più

(+) People , premium brand 100% Made in Italy , trae ispirazione proprio dal plus che caratterizza ogni individuo per realizzare indumenti in denim artigianali, etici e di alta qualità. Capi dalle linee semplici , ma al tempo stesso ricercate, che esprimono una bellezza sofisticata e senza tempo, perfetta in qualunque stagione .

La

collezione

denim slegato

collezione SS2022

modelli ampi

l’immancabile zampa d’elefante.

prevede anche il: un pantalone con una costruzione meno rigida, più confortevole, che riesce però a mantenere la stessa qualità del jeans fermo in puro cotone.Nellaspiccano i, crop larghi con lavaggio anni ’70 e

(+) People è sinonimo di stile elegante

materiali organici

tecniche innovative,

ridurre l’impatto ambientale

consumo consapevole

jeans eco-friendly al 100%.

e al tempo stesso sostenibile. Tutti i prodotti sono infatti realizzati artigianalmente in Italia, utilizzandoche permettono di. La missione del brand è orientata verso la produzione e il, con l’ambizioso progetto di garantire entro cinque anni un





Chi è Andrea Conidi (ndr Owner di (+) People)?

Sono nato professionalmente negli anni ’90 come agente di commercio e distributore, nel 1999 ho aperto il mio ufficio a Milano e ho iniziato a distribuire brand di abbigliamento in tutta Italia.

Quando e com’è nato il brand (+) People? Come mai la scelta di questo nome?

Il brand è nato a inizio anni 2000. Il percorso di Andrea ha intercettato quello di (+)People nel 2016: da subito si è riconosciuto nei grandi plus di autenticità, heritage manifatturiero ed etica del marchio. Il nome fa riferimento al “plus” che caratterizza ogni individuo; che si tratti di una passione o di un talento è irrilevante, ció che conta è mettersi in gioco per farlo emergere.

Quali sono le cifre stilistico-distintive delle vostre collezioni denim?

Le linee dei nostri capi sono senza tempo. Le nostre collezioni sono innovative e proiettano verso il futuro le linee impresse nel DNA del denim. +People trasforma un tessuto da lavoro in un prodotto da indossare tutti i giorni in ogni occasione.

Che importanza assumono artigianalità Made in Italy e qualità dei materiali nell’ambito della vostra produzione?

Per noi è un aspetto molto importante. Crediamo fortemente nel Made in Italy, la qualità dei materiali e la produzione in Italia permettono anche di avere un forte impatto sulla sostenibilità ambientale.



A questo proposito, come si manifesta in concreto la vostra attenzione verso la sostenibilità ambientale?

Abbiamo stretto solide collaborazioni con tessiture, manifatture e lavanderie italiane certificate. Nelle nostre collezioni sono presenti modelli creati con tessuti organici e lavati con tecniche laser che non prevedono l’utilizzo di acqua. Ci impegnano ogni giorno affinché tutti i nostri prodotti rispettino quanto più possibile l’ambiente e la salute dei lavoratori.

A quale pubblico vi rivolgete?

Il nostro è un prodotto senza età, ma riscontriamo un maggior apprezzamento nella fascia over 25. Vogliamo sensibilizzare sempre di più le nuove generazioni all’acquisto consapevole. Quando si compra un capo di abbigliamento si deve riflettere su cosa c’è dietro: il nostro brand garantisce etica professionale, rispetto dei lavoratori, riconoscimenti economici adeguati, tessuti di prima scelta e salvaguardia dell’ambiente.

Progetti e sogni per il futuro del brand?

L’etichetta è attualmente distribuita da un network di 170 premium retailer in Italia e abbiamo appena iniziato una collaborazione sulla piattaforma online Zalando. Il nostro obiettivo è quello di affermarci come premium brand nel mondo del denim.