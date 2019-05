Napoli contro i rifiuti, dal 1° maggio il lungomare diventa "plastic free"

A partire dal 1° maggio il lungomare di Napoli è ufficialmente "plastic free". L'amministrazione partenopea ha applicato l'ordinanza, disposta il 27 marzo , che vieta l'utilizzo di prodotti di plastica monouso . L'obiettivo è quello di "salvaguardare la salute del mare" , gravemente compromessa dall' immane mole di rifiuti che annualmente viene riversata in acqua. Il divieto vige per tutto il periodo della stagione balneare , fino al 30 settembre.

L'ordinanza, inizialmente rivolta solo agli imprenditori balneari e poi estesa anche ai cittadini, viene eseguita in via sperimentale sul lungomare da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio. Per i trasgressori sono previste sanzioni da 25 a 500 euro. Non sono invece contemplate eccezioni per le scorte, che vanno smaltite entro il 30 aprile.