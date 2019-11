Clima, Ue: "L'accordo di Parigi resisterà nonostante l'uscita degli Usa"

La Commissione europea si rammarica "per la notifica degli Usa sul ritiro dall'accordo di Parigi". Ma "per noi l'uscita di uno dei principali partner non cambia niente, perché tutti gli altri restano impegnati e andiamo avanti con il lavoro per la Cop25 (la Conferenza Onu sui cambiamenti climatici) di Madrid". Lo annuncia la portavoce della Commissione europea, Mina Andreeva, sottolineando che "l'intesa ha fondamenta forti e resterà".