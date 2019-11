Clima, Usa inviano la notifica formale all'Onu per il ritiro dall'accordo di Parigi

Gli Stati Uniti hanno presentato formalmente la documentazione per uscire dall'accordo sul clima di Parigi. Con il deposito dei documenti scatta il conto alla rovescia di un anno per il ritiro totale dall'intesa. Decisione che era stata presa nel 2017 da Donald Trump e che ora è diventato un atto scritto. L'uscita avverrà esattamente il 4 novembre 2020, il giorno dopo le prossime elezioni presidenziali negli Stati Uniti, in cui Donald Trump proverà a ottenere un secondo mandato.