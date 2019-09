Vienna si riconferma la città più vivibile al mondo: la capitale austriaca è davanti a Melbourne e Sydney

Vienna ha ottenuto 99,1 punti su 100 - La classifica prende in considerazione 140 città e le mette in ordine su una scala di 100 punti in base a 30 fattori come il tenore di vita, la stabilità politica e sociale, la cultura, il tasso di criminalità, l'istruzione, i trasporti, l'accesso alle cure sanitarie. Vienna, grazie all'efficienza dei trasporti pubblici, l'offerta culturale variegata, le sue acque alpine rinfrescanti e pulite, tra le varie cose, ha ottenuto 99,1 punti su 100.



Scende Parigi, Londra e NY penalizzate dalla sicurezza - Nella top 10, oltre alle due europee il resto è appannaggio di Australia, Nuova Zelanda, Canada e Giappone. Quando alle altre principali città del mondo, Parigi scende di sei posti, è 25esima, dopo le proteste dei gilet gialli. Nessuna città italiana è in alto nella lista, mentre Londra e New York si piazzano 48esima e 58esima pagando il fattore "sicurezza".



Nella valutazione entra anche il clima - Per la prima volta tra i dati tenuti in considerazione c'è anche il clima. Nuova Delhi e il Cairo, infatti sono rispettivamente solo 118esima e 125esima per la scarsa qualità dell'aria e le temperature medie insopportabili. Tra le città meno vivibili risultano invece Karachi, Tripoli, Lagos e Damasco.