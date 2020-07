Coronavirus, gli strumenti messi in campo dall'Ue per aiutare lavoratori e imprese | Guarda la seconda puntata di "Giovane Europa in Emergenza"

Lavoratori e imprese sono stati duramente colpiti dall'emergenza coronavirus. Il lavoro, durante questi mesi segnati dalla pandemia, è cambiato: molti impiegati hanno lavorato in smartworking, mentre altri sono stati messi in cassa integrazione. Nella seconda puntata di "Giovane Europa in Emergenza" , la rubrica di Tgcom24 realizzata in collaborazione con il Parlamento europeo , si è parlato degli strumenti messi in campo dall'Ue per aiutare lavorativi e imprese.

Sure, la cassa integrazione Ue - Sure ("Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency") è lo strumento che la Commissione europea ha messo in campo per rimpolpare la cassa integrazione dei 27. "Una delle prime preoccupazioni dell'Unione europea è stata quella di aiutare i lavoratori in questo momento così difficile. Infatti, la prima proposta della Commissione Ue è stata un fondo da 100 miliardi per aiutare gli strumenti di cassa integrazione. Questo strumento è operativo dal 1 giugno, i prestiti potranno arrivare sicuramente già entro l'estate. La quota per l'Italia è tra i 20 e i 25 miliardi, parliamo di una cifra molto importante. Sono dei prestiti a tratti vicini allo zero, cospicui perché il fondo Sure è garantito da molte economie 'tripla A'", spiega l'ospite della puntata Carlo Corazza, capo dell'Ufficio del Parlamento europeo in Italia.

Coronavirus, gli ammortizzatori sociali previsti dai Paesi Ue - A livello di ammortizzatori sociali, gli strumenti per affrontare l’emergenza messi in piedi in Italia sono la cassa integrazione ordinaria o la semiordinaria del fondo di integrazione salariale e la cassa integrazione in deroga. In Germania il kug, l'equivalente della nostra cassa integrazione, ha come prerequisito fondamentale la forte limitazione o la chiusura forzata dell'attività dell'azienda sulla base di un decreto legislativo. Lo Stato in questo caso copre il 60% della retribuzione netta persa che arriva al 67% in caso di figli a carico. Si parla di un totale per il mese di aprile di 751mila aziende coinvolte e di 10,1 milioni di addetti.

In Francia, con il chommage partiel, equivalente della nostra cassa integrazione, i dipendenti ricevono dal datore di lavoro il 70% del compenso orario lordo oppure l'84% della retribuzione totale netta. Il datore di lavoro riceve dallo Stato in un secondo momento un rimborso fisso che varia a seconda del numero di dipendenti. In Spagna le misure studiate sono quelle che rafforzano le coperture della cosiddetta Erte, un meccanismo già esistente che permette alle imprese temporaneamente di sospendere i contratti di lavoro o di ridurre le giornate lavorative. Le agevolazioni sono state potenziate ulteriormente durante l'emergenza perché è stata studiata un'autorizzazione lampo che viene concessa entro 5 giorni ed è retroattiva.

Il ruolo chiave della Bce - "A volte si sente dire che l’Unione Europea ancora non ha fatto abbastanza, in realtà se andiamo a vedere la reazione già nelle prime settimane di marzo, vediamo che la Bce ha messo in piedi delle misure davvero imponenti, senza precedenti - dichiara Corazza - Se sommiamo il quantitative easing che era già in corso e le reazioni alla pandemia arriviamo a una cifra di 1710 miliardi di acquisti di titoli, di cui, se continua il trend attuale, circa il 30% saranno acquisti di titoli italiani, liquidità che va alle banche italiane, quindi insomma una cifra di circa 400 miliardi, che sostanzialmente ci sta salvando. Se il governo può aiutare i lavoratori, se il governo può aiutare le imprese, aiutare l'economia, se le banche possono sospendere i mutui e dare liquidità, se possiamo usufruire della sospensione del patto di stabilità e delle deroghe agli aiuti di Stato è perché la Bce sta comprando i nostri titoli e tiene sostanzialmente sotto controllo il nostro debito pubblico. Come vedete lo spread non è salito e le banche hanno liquidità a tassi negativi, di fatto una banca viene pagata per prestare i soldi grazie all'azione della Bce".

La Bei essenziale per le imprese - "Dal 1 giugno la Bei (Banca eruopea per gli investimenti) ha una linea di 200 miliardi, una cifra impressionante, di cui 30miliardi circa andranno a prestiti a imprese italiane (e anche qui parliamo di garanzie offerte da molti Stati tripla A che consentono alla Bei di prestare soldi alle imprese italiane a dei tassi molto molto convenienti). Questo è uno degli strumenti che sicuramente aiuterà l'economia italiana e l'economia europea a ripartire. Quindi l'azione combinata, Bce da un lato - rilassamento della sorveglianza bancaria, molta liquidità, sospensione dei mutui - e la Bei dall'altro stanno aiutando l'economia reale piano piano a riprendersi e a gestire questo colpo durissimo che ha dato il Covid", aggiunge Corazza.

"Vorrei sottolineare, inoltre, il ruolo che stanno giocando David Sassoli e il Parlamento europeo; il Parlamento fin dall'inizio ha incalzato il Consiglio, gli Stati membri, la Commissione e ha chiesto degli strumenti all'altezza della situazione", conclude Corazza.