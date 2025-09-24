Elezioni regionali nelle Marche: come e quando si vota

Elezioni regionali, i risultati nelle Marche nelle ultime tornate
Urne aperte in tutta la regione per scegliere presidente e consiglieri. Ecco le regole da seguire: preferenze, voto al candidato e divieto di disgiunto
Domenica 28 e lunedì 29 settembre i cittadini marchigiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Giunta regionale e i consiglieri che andranno a comporre l’assemblea legislativa. Ma come si vota esattamente? Ecco le regole da conoscere prima di recarsi al seggio.
I seggi elettorali resteranno aperti per due giornate: domenica 28 settembre dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 29 settembre dalle 7:00 alle 15:00. Gli elettori dovranno presentarsi con un documento di identità valido e la tessera elettorale.
L’elettore può esprimere il proprio voto tracciando un segno sul rettangolo della lista provinciale prescelta. È possibile indicare fino a due preferenze per i candidati consiglieri. Nel caso di doppia preferenza, deve trattarsi di candidati di genere diverso: in caso contrario la seconda preferenza sarà annullata. Chi vota solo una lista provinciale dà automaticamente il proprio voto anche al candidato presidente collegato a quella lista.
È possibile votare anche esclusivamente per il candidato presidente, segnando il nome o il simbolo sulla scheda. In questo caso il voto si estende automaticamente alla coalizione collegata al candidato scelto.
Non è consentito il cosiddetto “voto disgiunto”: non si può cioè votare una lista provinciale e, allo stesso tempo, un candidato presidente che non sia collegato a quella lista. In questa eventualità il voto verrebbe considerato nullo.
