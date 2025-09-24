Logo Tgcom24
Elezioni
il 28 e il 29 settembre

Elezioni regionali nelle Marche: come e quando si vota

Urne aperte in tutta la regione per scegliere presidente e consiglieri. Ecco le regole da seguire: preferenze, voto al candidato e divieto di disgiunto

24 Set 2025 - 18:20
Domenica 28 e lunedì 29 settembre i cittadini marchigiani saranno chiamati alle urne per eleggere il nuovo presidente della Giunta regionale e i consiglieri che andranno a comporre l’assemblea legislativa. Ma come si vota esattamente? Ecco le regole da conoscere prima di recarsi al seggio.

Elezioni regionali, i risultati nelle Marche nelle ultime tornate

Quando e dove si vota

 I seggi elettorali resteranno aperti per due giornate: domenica 28 settembre dalle ore 7:00 alle 23:00 e lunedì 29 settembre dalle 7:00 alle 15:00. Gli elettori dovranno presentarsi con un documento di identità valido e la tessera elettorale.

Voto alla lista provinciale e preferenze

 L’elettore può esprimere il proprio voto tracciando un segno sul rettangolo della lista provinciale prescelta. È possibile indicare fino a due preferenze per i candidati consiglieri. Nel caso di doppia preferenza, deve trattarsi di candidati di genere diverso: in caso contrario la seconda preferenza sarà annullata. Chi vota solo una lista provinciale dà automaticamente il proprio voto anche al candidato presidente collegato a quella lista.
 

Voto solo al candidato presidente

 È possibile votare anche esclusivamente per il candidato presidente, segnando il nome o il simbolo sulla scheda. In questo caso il voto si estende automaticamente alla coalizione collegata al candidato scelto.

Divieto di voto disgiunto

 Non è consentito il cosiddetto “voto disgiunto”: non si può cioè votare una lista provinciale e, allo stesso tempo, un candidato presidente che non sia collegato a quella lista. In questa eventualità il voto verrebbe considerato nullo.

Elezioni regionali 2025, i candidati nelle Marche

