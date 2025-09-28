Elezioni regionali 2025, urne aperte nelle Marche e in Valle d'Aosta

Nelle Marche sono sei i candidati in lizza, ma la vera sfida è tra il presidente uscente Francesco Acquaroli, esponente di Fratelli d'Italia, e lo sfidante Matteo Ricci, europarlamentare dem ed ex sindaco di Pesaro che ha raccolto intorno a sé il campo largo del centrosinistra comprendente il Movimento 5 stelle. Sul voto pesa l'incognita affluenza: nella precedente tornata di Regionali arrivò a quota 59,75% con picco provinciale a Pesaro (62,27%), dove risiede Ricci, e il minimo a Macerata (56,60%) dove è nato e abita Acquaroli.