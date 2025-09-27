Elezioni regionali in Valle d'Aosta: come e quando si vota

Il sistema elettorale locale è proporzionale, con soglia di sbarramento al 5%. La consultazione è per un'unica circoscrizione regionale: si esprime una lista e, dove previsto, una preferenza. Come detto, il presidente non viene eletto direttamente dai cittadini, ma viene scelto dal Consiglio regionale con maggioranza assoluta (almeno 18 voti su 35). I seggi sono aperti domenica 28 settembre dalle 7 alle 23.