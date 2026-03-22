Referendum sulla giustizia, oggi urne aperte dalle 7 alle 23 | Domani fino alle 15

Referendum Giustizia, cosa prevede la riforma
© Withub
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Non c'è quorum. Per votare è necessario portare con sé la tessera elettorale e un documento d'identità
Alle 7 di oggi, domenica 22 marzo, aprono i seggi in tutta Italia per il Referendum sulla giustizia. I cittadini sono chiamati a decidere sulla riforma dell'ordinamento giurisdizionale, che prevede la separazione delle carriere tra i pubblici ministeri e i giudici e, parallelamente, l'istituzione di un'Alta corte disciplinare. Ecco tutto quello che bisogna sapere prima di recarsi al seggio.
Il quesito è il seguente: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'?". Se a prevalere saranno i Sì, la legge di riforma costituzionale entrerà in vigore; se a vincere saranno i No, la legge non avrà alcun effetto. Non è previsto alcun quorum.
I seggi restano aperti oggi, domenica 22 marzo, dalle 7 alle 23 e domani, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15.
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Per poter votare bisogna recarsi al proprio seggio portando con sé la tessera elettorale e un documento d'identità. In caso di smarrimento della tessera o esaurimento di spazi per il timbro, gli uffici elettorali dei Comuni italiani effettuano aperture straordinarie durante i giorni di voto.