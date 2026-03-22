Referendum sulla giustizia, oggi urne aperte dalle 7 alle 23 | Domani fino alle 15

Il quesito è il seguente: "Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare'?". Se a prevalere saranno i Sì, la legge di riforma costituzionale entrerà in vigore; se a vincere saranno i No, la legge non avrà alcun effetto. Non è previsto alcun quorum.