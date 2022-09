Elezioni, sorpresa M5s: superato il 15%, la rivincita di Conte dopo la scissione

Non solo supera ampiamente la soglia psicologica del 10, ma si attesta come terzo partito, superando e quasi doppiando la Lega . Una rivincita per Giuseppe Conte, che ringrazia su Fb: "Sentiamo tutto il peso della fiducia che ci avete dato, non la tradiremo mai".

Il traino dei voti del Sud.

IlM5s vince 13 collegi uninominali nel Meridione, dove si conferma primo partito: la vittoria più simbolica sicuramente è quella dell’ex ministro Sergio Costa che ha battuto lo scissionario Luigi Di Maio (che resta fuori dal Parlamento ) nel collegio di Napoli Fuorigrotta. Uno smacco per l’ex capo politico del Movimento e una vittoria di bandiera per Giuseppe Conte. Gli altri collegi vinti finora sono tutti in Campania. Ma i Cinque Stelle fanno l’en plein in tutti gli 11 collegi uninominali di Napoli e provincia alla Camera e al Senato: 7 alla Camera e 4 al Senato. Il Movimento vince anche in Puglia: il senatore M5s uscente Marco Pellegrini strappa il collegio uninominale a Foggia. Scatta il seggio uninominale anche in Sicilia: eletto Davide Aiello a Palermo.

Le reazioni.

Giuseppe Conte

Beppe Grillo

Il leadergià in serata su Fb festeggiava per il risultato ottenuto: "Abbiamo compiuto una grande rimonta contro ogni pronostico: i cittadini hanno riconosciuto tutta la forza delle nostre proposte". Entusiasmo rafforzato dal Tweet di: "Viva il MoVimento 5 Stelle" - scrive il cofondatore pubblicando il video di un nespolo - Gliene abbiamo fatto di tutti i colori a questo nespolo negli anni. Eppure è rigoglioso, verde e nonostante tutto sopravvive"

"E' chiaro che si tratta di un risultato e una rimonta importante - commenta

Michele Gubitosa,

Riccardo Ricciardi

uno dei vice - Molti ci davano per morti e ora il Pd si deve fare qualche domanda". Gli fa eco: "Prima della campagna elettorale nessuno si aspettava questo risultato dal M5S, ma alla fine siamo il terzo partito. Forse il Pd dovrebbe fare mea culpa per aver consegnato il paese alla destra".