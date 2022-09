Elezioni, Cucchi eletta a Firenze e Lotito in Molise | Di Maio sconfitto a Fuorigrotta

Secondo i primi dati reali elaborati da Quorum per SkyTg24, Ilaria Cucchi , candidata del centrosinistra, è stata eletta a Firenze, mentre Claudio Lotito , per il centrodestra, in Molise. Luigi Di Maio è stato sconfitto nel collegio uninominale della Camera di Napoli Fuorigrotta e quindi, con ogni probabilità, sarà fuori dal prossimo Parlamento: secondo l'elaborazione di Quorum/Youtrend per SkyTg24 è infatti statisticamente certa la vittoria di Sergio Costa per il Movimento 5 Stelle.

Cucchi ha superato, in un collegio che era considerato blindato per il centrosinistra, Federica Picchi candidata del centrodestra. In corsa, per Azione/Italia Viva, c'era la vicepresidente della Regione Toscana Stefania Saccardi. Lotito (anche lui in corsa in un collegio che alla vigilia era ritenuto blindato per il centrodestra) ha superato Ottavio Balducci del M5s, Rossella Gianfagna del centrosinistra.

Casini batte Sgarbi a Bologna -

Pierferdinando Casini

Vittorio Sgarbi

si appresta a vivere l'11esima legislatura consecutiva da parlamentare: secondo i dati elaborati da Quorum-Youtrend per SkyTg24, ha infatti vinto il collegio senatoriale di Bologna, dove era candidato per il centrosinistra, e dove era in sfida condel centrodestra.





Berlusconi eletto al Senato -

Silvio Berlusconi

Federica Perelli

È inoltre statisticamente certa, secondo l'elaborazione di Quorum/Youtrend per SkyTg24, l'elezione dinel collegio uninominale del Senato di Monza, dove, per il centrosinistra, era candidata